0553 313 94 23

Eroğlu Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:13
Eroğlu Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

BAĞDAT (AA) - Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Görüşme, Irak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.

Bağdat'a bu sabah gelen Eroğlu, Cumhurbaşkanı Salih'ten önce Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüşmüştü.

Veysel Eroğlu'nun Bağdat'ta ayrıca Irak Su Kaynakları Bakanı Cemal Adili ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor.

Eroğlu'nun Iraklı yetkililerle görüşmesinde temel gündem maddesini iki ülke arasındaki su meselesi oluşturuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:13
  1. Berhem Salih
  2. Eroğlu
  3. Irak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beymen Club’tan çizgili tasarımlar
    1. Beymen Club’tan çizgili tasarımlar
    2. Şahinbey’de Dostluk Günü
    3. Gusül abdesti nasıl alınır?
    4. Göztepe Yaya Köprüsü yenileniyor
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    6. Milletvekili Tutdere muhtarlarla bir..
    7. Galatasaray’ın yeni transferi: Emre Mor
    8. Avrupalıların yüzde 28,3'ü bir..
    9. Yüz tüylerinden hızlıca kurtulmanızı..
    10. Emre Mor’dan Galatasaray paylaşımı
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel..
    12. ’Her Şey Aile ile Başlar’ kitabı..
    13. Kadıköy'de 14 eve hırsızlık yapan..
    14. Temmuz ayı üretici ve market fiyatları
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet..
    16. Van’da ‘sağlıklı nesiller’ etkinliği
    17. Türk-İş Genel Başkanı Engin Atalay:..
    18. Filistin'den İsrail'in Batı Şeria'da..
    19. İdlib ve Halep’teki hava..
    20. Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020..
    21. Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya..
    22. Emre Mor, Galatasaray'a transfer oluyor
    23. Kadıköy’de girdikleri evlerden para ve..
    24. Alparslan Kuytul'un avukatından Osman..
    25. Emre Mor'dan dikkat çeken paylaşım!
    26. İş dünyasından ’Güven ortamı’ vurgusu
    27. Tarihi sahne ’Batakhane Güzeli’ne ev..
    28. Kahramanmaraşspor’dan iki yeni transfer
    29. Gastroantep Festivali İstanbul’da..
    30. Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"