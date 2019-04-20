Eroğlu çiftçinden sıradışı düğün albümü

Gümüşhaneli Abdullah ve İrem Eroğlu çifti denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkında 1,5 metre kar üzerinde, eksi 10 derecede düğün fotoğrafı çektirdi.

Geçtiğimiz Kasım ayında evlenen fakat düğün fotoğraflarını Limni Gölü Tabiat Parkı ve Zigana Dağı’nda çektirmek isteyen Eroğlu çifti, Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı’nın eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı’nın yolunun açılmasını bekledi.

Zigana Köyü sınırlarında bulunan Limni Gölü Tabiat Parkı’na ulaşımı sağlayan yolun Orman İşletme ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılmasının ardından tesisin işletmeciliğini de yapan Eroğlu çifti, damatlık ve gelinliği giyerek tabiat parkının yolunu tuttu.

Tabiat parkına adını veren ve neredeyse tamamı buz tutmuş vaziyetteki gölün kenarında beyaz kar örtüsü ve yeşil çam ağaçlarının arasında soğuk havada düğün fotoğrafları çektiren Eroğlu çifti “Daha önce düğün fotoğrafı çektirmemiştik. Sırf Zigana’da, kayak merkezinde, Limni Gölü Tabiat Parkı’nda fotoğrafları çektirmek için 5 ay boyunca bekledik” dedi.

Harita mühendisi eşiyle birlikte Limni Gölü Tabiat Parkı’nda 1,5 metre kar üstünde 6 saat boyunca soğuk havada düğün fotoğrafları çektiren Turizm İşletmeciliği mezunu ve Limni Gölü Tabiat Parkı işletmecilerinden olan Abdullah Eroğlu, kendilerini en fazla karda yürümenin ve soğuğun etkilediğini belirterek “Hava çok soğuktu. Üşüdük ama değdi” diye konuştu.

Hem kendisinin hem de eşinin Zigana Köyü’nden olduğunu, düğün albümünü Zigana coğrafyasında yaptırmak istediklerini ifade eden Eroğlu, “Düğün fotoğrafları hep sabit yerlerde, belirli noktalarda çekiliyor. Hem farklılık olsun hem de o soğuğun o mücadelenin o albüme değmesi için böyle bir girişim yaptık” şeklinde konuştu.

Eroğlu, Limni Gölü Tabiat Parkında düğün fotoğrafı çektirmek isteyen tüm çiftlere kapılarının açık olduğunu da sözlerine ekledi.