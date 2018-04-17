Ermenistan'ın yeni başbakanı Serj Sarkisyan oldu
Eski Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan, başkent Erivan'da aleyhinde düzenlenen protesto gösterilerine rağmen, parlamentoda yapılan oylama sonucunda başbakan seçildi.17 Nisan 2018 Salı 17:27
2015 yılında yapılan anayasa reformu uyarınca 9 Nisan'da parlamenter sisteme geçen ve yürütme yetkisini devlet başkanından başbakana veren Ermenistan'da yeni dönemin ilk başbakanı Serj Sarkisyan oldu.
105 sandalyeli Ermenistan parlamentosunda 94 vekilin katılımıyla yapılan oylamada, iktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi (ECP) ve koalisyon ortağı Daşnaksutun Partisi tarafından aday gösterilen Sarkisyan, oyların 77'sini topladı. 17 vekil, Sarkisyan'ın başbakan olmasına karşı çıktı.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Serj Sarkisyan'ın başbakan olarak aday gösterilmesine karşı çıkan protestocular dün sabah saatlerinde kentin ana cadde ve kavşaklarını trafiğe kapatmıştı.
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