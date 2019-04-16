"Ermenistan'ın Azerbaycan ile problemlerini çözmesi gerek"

ANKARA (AA) - AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkiye ve Ermenistan arasındaki olumlu ortamın değerlendirilmesi gerektiğini belirterek "Ermenistan'ın Azerbaycan ile problemlerini çözmesi gerekli. Bölgenin refahı ve bölgede yaşayanların birlikteliği için bu çok önemli." dedi.

Gündoğdu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 52. Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantısı için bulunduğu Ermenistan'ın başkenti Erivan'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ermeni basın mensuplarına gerilimi artırmadan yapıcı olmaları gerektiğini belirten Gündoğdu, basın mensuplarının atmosferi gerecek yaklaşımlarda bulunmalarının doğru olmadığının altını çizdi.

Gündoğdu, "Bu tür yaklaşımları bırakmak gerekli. Ermeni diasporası, Ermenistan'a zarar veriyor ve kapılarını kapattırıyor. Gergin bir ortamda sorunlar çözülemez." ifadelerini kullandı.

"Asıl meselemiz bu coğrafyada birlikteliği oluşturarak ileriye doğru hareket etmektir." diyen Gündoğdu, Ermenistan'ın yeni hükümetiyle dünyaya açılması ve ekonomisini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

- "Her türlü ırkçılığın karşısındayız"

Gündoğdu, "Aramızdaki eksikliklerin giderilmesi için yeni bir ortam var ve bu ortam pozitif değerlendirilmelidir. AK Parti, kimseyi ötekileştirmeyen ve ayrıştırmayan bir siyasi partidir. Markar Esayan, üç dönemdir parlamentoda Ermenileri temsil ediyor. Irkçılık her zaman, bütün ülkelere zarar vermiştir. Biz her türlü ırkçılığın karşısındayız." dedi.

HDP milletvekili Garo Paylan ile ilgili soruya ise Gündoğdu şu yanıtı verdi:

"Garo Paylan, farklı bir alanda ve farklı bir siyasi partide hareket ediyor. Onun partisi Türkiye'de ırkçılık yapan, faşizmle hareket eden ve bölücülük yapan bir parti. Sırtını PKK ve PYD gibi terör örgütlerine dayadıklarını itiraf eden bir siyasi parti. Irkçılık her zaman, bütün ülkelere zarar vermiştir. Biz her türlü ırkçılığın karşısındayız."

- "Azerbaycan kırmızı çizgimizdir"

Gündoğdu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan soruna ilişkin şunları kaydetti:

"İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan'ı kendimizden ayırmıyoruz. Azerbaycan kırmızı çizgimizdir. Ermenistan'ın Azerbaycan ile olan problemlerini çözmesi gerekli. Bölgenin refahı ve bölgede yaşayanların birlikteliği için bu çok önemli. Bunları yapabilirsek güçlü bir coğrafya oluşturabiliriz. Birbirine saygılı, birbirinin hukukunu gözeten bir yapıyı tesis edebiliriz."