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Dünya Ermenistan'ı titreten haberi böyle verdi: Azerbaycan'a asker yolladık!
Dünya

Ermenistan'ı titreten haberi böyle verdi: Azerbaycan'a asker yolladık!

Suriye Milli Ordusu Komutanı General Ziyad Haci Ubeyd, işgalci Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a asker yolladıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:21:00 -
Ermenistan'ı titreten haberi böyle verdi: Azerbaycan'a asker yolladık!

Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) önde gelen isimlerinden General Ziyad Haci Ubeyd, katıldığı canlı yayında Azerbaycan - Ermenistan gerilimine ilişkin çok kritik açıklamalarda bulundu. Esed rejiminin zulümlerine karşı kurulan ve Türkiye desteğiyle birlikte bölgede terör örgütlerine karşı önemli mücadele yürüten SMO’nun, Ankara’nın kendilerine sağladığı desteğe karşı borçlarını ödemek istediklerini söyleyen Ubeyd, Azerbaycan’a da asker yolladıklarını söyledi.

Türkiye’nin ulusal çıkarları ve güvenliği için her yerde savaşmaya hazır olduklarını vurgulayan Ubeyd, ortak çıkarlar doğrultusunda birlikte hareket edildiğini vurguladı.

Libya’ya da asker yolladıklarını hatırlatan General Ubeyd, dünya devletlerinin çıkarları için çabaladığını ve SMO’nun da bu çerçevede hareket ettiğini vurguladı.

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