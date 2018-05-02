Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ermenistan'ı köşeye sıkıştıran çağrı!

Ermenistan'da halk ayaklanmalarının önü bir türlü alınamazken muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan, ülke genelinde greve gidilmesi, havaalanı yolları, caddeler ve metroların kapatılması çağrısında bulundu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:13
Ermenistan'ı köşeye sıkıştıran çağrı!

Parlamentoda özel oturumla yapılan başbakanlık seçiminde Paşinyan, genel kurula gelen 102 milletvekilinden sadece 45'inin desteğini alabildi. Seçimde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi, 56 ret oyu verdi. Gereken 53 oyu alamayan Paşinyan, başbakan olamadı.

Seçimler öncesinde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi aday çıkarmayacağını ilan etmiş, muhalefetteki partiler ise tek aday olan Paşinyan’ı destekleyeceklerini duyurmuştu.

MEYDANDA TOPLANDILAR

Yeni parlamentonun oluşturulmasına kadar şimdiki geçici başbakan ve hükümet görevlerine devam ediyor.

Öte yandan, Paşinyan taraftarları oylama öncesinde sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerinde bayraklarla binlerce kişinin bir araya geldiği alanda, parlamentoda yapılan konuşmalar ve oylama dev ekranlardan canlı yayın ile aktarıldı. 

PAŞİNYAN'DAN ÇAĞRI

Ermenistan’da parlamentoda yapılan başbakanlık seçimini kazanamayan muhalif hareketin lideri Paşinyan, iktidara tepki olarak ülke genelinde greve gidilmesi, havaalanı yolları, caddeler ve metroların kapatılması çağrısında bulundu.

Paşinyan, parlamentoda yapılan seçim sonrasında taraftarlarının beklediği Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Meydanda kurulan sahneden konuşma yapan Paşinyan, iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi’nin davranışını "provokasyon" olarak nitelendirdi.

EYLEM PLANI

Ermeni halkının şu anda en parlak dönemini yaşadığını dile getiren Paşinyan, iktidara cevap olarak eylem planlarını açıkladı. Paşinyan, “Yarın bütün Ermenistan’da genel grev ilan ediyorum. Yarın 08.15’ten itibaren ne kapatabilirsek, bütün Ermenistan caddelerini, metroları, havaalanı yollarını kapatıyoruz. Başbakan adayı olarak bütün devlet görevlilerine sesleniyorum, grev ilan ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, verdikleri mücadeleden bir milimetre daha geri adım atmayacaklarını ifade ederek, güvenlik güçlerinin eylemcilere müdahale etmemesini ve onlara katılmasını istedi.  

105 KOLTUK BULUNUYOR

Ermenistan parlamentosunda 105 koltuk bulunuyor. İktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisinin 58, Tsarukyan Blokunun 31, Yelk (Çıkış) grubunun 9, koalisyondan çekilen Daşnak Partisinin 7 milletvekili bulunuyor.

Ermenistan yasalarına göre Parlamento’da yapılan seçimde ilk turda başbakan seçilmezse, 7 gün sonra ikinci tur seçim yapılıyor. İkinci tura milletvekillerinin en az 3'te 1'nin gösterdiği adaylar katılabiliyor. Bu turda da başbakan seçilemez ise parlamento dağılıyor ve erken seçime gidiliyor. 
Milletvekili seçimleri, parlamento dağıldıktan en erken 30, en geç 45 gün sonra yapılıyor.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:13
  1. ermenistan
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Kore liderinden İstiklal Marşı sürprizi
    1. Güney Kore liderinden İstiklal Marşı..
    2. İstiklal Marşı okunduğu anda bir anda...
    3. Erdoğan'dan tarihi zirveye ilk tepki!
    4. ABD vermeyince yerlisini yaptık!
    5. Müthiş proje açıklandı! Türkiye söz..
    6. Son hamle savaşı güneye kaydıracak
    7. Skandal ortaya çıktı! Esed'le görüştüler
    8. Sözünü tuttu! Kim Jong-un'dan tarihi..
    9. Ermenistan'ı köşeye sıkıştıran çağrı!
    10. AK Parti'den 24 Haziran sözü: 6. büyük..
    11. "AK Parti etrafında kenetlenelim"
    12. Seçmen sorgulama nasıl yapılır? İşte..
    13. Mason localarından CHP’ye aday baskısı
    14. Bakanlara talimat: Hızla hayata..
    15. Bayern Münih, Madrid duvarını aşamadı
    16. Cengiz Ünder'li Roma, Liverpool'u..
    17. Burak Yılmaz'ın transfer kriteri..
    18. İsmail Kartal Ankaragücü'nde kalacak..
    19. Hıncal Uluç'tan çarpıcı açıklama:..
    20. Trabzonspor'dan transfer bombası!..
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    Temel Karamollaoğlu ilk vaadini açıkladı!
    Temel Karamollaoğlu ilk vaadini açıkladı!