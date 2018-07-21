Ermenistan'dan provokasyon! 1 Azerbaycan askeri şehit
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında ateşkesi ihlal ederek ateş açan Ermenistan askerleri, Azerbaycan ordusundan bir askeri şehit etti.21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:11
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Samet Alışov isimli askerin şehit düştüğü bildirildi.
Açıklamada, bakanlık yetkililerinin şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu kaydedildi.
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