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Ermenistan'dan küstah Türkiye açıklaması: Hazır değiller!

Ermenistan Dışişleri Bakanı Tigran Balayan, Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirmeye hazır olmadığını iddia etti.

31 Temmuz 2018 Salı 13:24
Ermenistan'dan küstah Türkiye açıklaması: Hazır değiller!

 Tigran Balayan, "Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirme konusu, Ermenistan hükümetinin programına dahil edildi. Eğer Türk hükümetinden bununla ilgili bir mesaj gelirse, bunu değerlendireceğiz" dedi.

Ancak şu anda tam tersinin yaşanmakta olduğunu savunan Balayan, "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı, Bakü'yü ziyaret ediyor ve orada olumsuz açıklamalar yapıyor. Şu an itibarıyla Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

GEÇEN HAFTA "ÖN KOŞULSUZ GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ" DEMİŞLERDİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'yle ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını belirtmişti.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 13:24
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