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Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Desteğe hazırız!

Ermenistan'ın Şam Büyükelçiliği ile Halep Başkonsolosluğu'nun Suriye'nin kuzeydoğusundaki Ermeni kuruluşlarla sürekli iletişim halinde belirten Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, gerek görülmesi halinde bölgede yaşayan etnik Ermenileri tahliye etmeye hazır olduklarını ifade etti.

15 Ekim 2019 Salı 09:48
Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Desteğe hazırız!

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, yaptığı açıklamada "Etnik Ermeniler genellikle Kamışlı ve kırsalında yaşıyor. Şam Büyükelçiliğimiz ile Halep Başkonsolosluğumuz, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Ermeni kuruluşlarla sürekli iletişim halinde. Şu anda bu bölgelerde askeri operasyonlar düzenlenmiyor, bu nedenle tahliye konusu gündemde değil" dedi.

‘Desteğe hazırız”

Nagdalyan, gerekli görülmesi halindeyse Ermenistan'ın etnik Ermenilerin tahliyesi için destek sunmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Ermenistan Parlamentosu Diaspora İşleri Komitesi Başkanı Mhitar Ayrapetyan, Tel Abyad'daki Ermeni aileleri tahliye etmeyi planladıklarını söylemişti.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 09:48
  1. Ermenistan
  2. Barış Pınarı Harekatı

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