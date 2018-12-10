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Ermenistan'daki erken milletvekili seçiminin galibi, yüzde 70,4 oy alan Nikol Paşinyan önderliğindeki "Benim Adımım" ittifakı oldu.
10 Aralık 2018 Pazartesi 06:57
Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 06:57
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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