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Ermenistan'daki erken milletvekili seçiminin galibi, yüzde 70,4 oy alan Nikol Paşinyan önderliğindeki "Benim Adımım" ittifakı oldu.

10 Aralık 2018 Pazartesi 06:57
Ermenistan'daki erken milletvekili seçiminin galibi, yüzde 70,4 oy alan Nikol Paşinyan önderliğindeki "Benim Adımım" ittifakı oldu.
Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 06:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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