Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ermenistan'da sular hiç durulmuyor

Ermenistan'da 1 Mayıs'taki erken seçimler için muhalif lider Nikol Paşinyan'ı destekleyen binlerce kişi, başkent Erivan sokaklarında yine protesto gösterileri düzenledi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:47
Ermenistan'da sular hiç durulmuyor

Ermenistan'da Nikol Paşinyan’ın çağrısıyla binlerce kişi yine sokaklara döküldü.

Ermenistan’da mevcut yönetime karşı olan muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan, geçici Başbakan Karen Karapetyan’ı tekrar görüşmeye davet etmiş, Karapetyan ise Paşinyan'la görüşmeyi reddetmişti.

Muhalif lider Paşinyan da  Karapetyan’ın olumsuz cevabı sonrası halkı daha büyük bir protesto gösterisi için Pazar günü medyanlara çağırmıştı.

Pazar gece geç saatlere kadar meydanlarda protesto gösterileri düzenleyen halk, Paşinyan'ın Başbakanlığı lehine sloganlar attı.

Serj Sarkisyan'ın iki dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olmasıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaklaşık iki hafta boyunca gösteriler düzenlenmişti. 

Sarkisyan'ın istifası için 13 Nisan'da başlayan protestolar, başkent Erivan'da silah taşımayan bir grup askerin hükümet aleyhindeki göstericilere katılmasıyla tırmanmıştı.

Bu durum üzerine istifa eden Sarkisyan, "Ben yanılmışım. Şimdiki durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bunların hiçbirini seçmiyorum. Bu benim tarzım değil. Ülkenin liderliğini bırakıyorum" demişti.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, başbakanın ve hükümetin istifasını kabul etmişti. Önceki Pazar günü gözaltına alınıp tutuklanan muhalefet liderlerinden milletvekili Nikol Paşinyan, serbest bırakılmasının ardından erken seçim çağrısı yapmıştı.

Ermenistan'da iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi'nin Basın Sözcüsü Eduard Şarmazanov, 1 Mayıs’ta parlamentoda yapılacak başbakanlık seçimi için aday çıkarmayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 10:47
  1. Cumhurbaşkanı
  2. 1 Mayıs
  3. Ermenistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yürek dayanmaz! Bakın ayağı ne hale geldi
    1. Yürek dayanmaz! Bakın ayağı ne hale..
    2. Tanju Çolak adaylık başvurusunu yaptı
    3. Erdoğan Özbekistan’da resmi törenle..
    4. İstanbul’da bakıcı dehşeti!
    5. Ermenistan'da sular hiç durulmuyor
    6. Borsa haftaya nasıl başladı? İşte..
    7. Galatasaray Başkanı trafik kazası..
    8. Vampir Batı
    9. ABD'nin kuklası Selman'dan skandal..
    10. İçişleri Bakanlığı: 23 terörist...
    11. ‘Bedelli askerlik gündemimizde yok’
    12. Eski havacı albaylara operasyon! 25..
    13. Bir haftada 23 terörist öldürüldü
    14. Mısırlı akademisyen uyardı! Türkiye...
    15. İran'da akıllara durgunluk veren olay!..
    16. Adana'da trafik kazası: 10 kişi yaralı
    17. Borsa haftaya nasıl başladı?
    18. Çeyrek altın fiyatı haftaya nasıl..
    19. Dikkat! Yarın Ankara'da bazı yollar..
    20. Evlat edinmede "40 yaş" sınırı kalktı
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı