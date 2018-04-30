Ermenistan'da sular hiç durulmuyor

Ermenistan'da Nikol Paşinyan’ın çağrısıyla binlerce kişi yine sokaklara döküldü.

Ermenistan’da mevcut yönetime karşı olan muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan, geçici Başbakan Karen Karapetyan’ı tekrar görüşmeye davet etmiş, Karapetyan ise Paşinyan'la görüşmeyi reddetmişti.

Muhalif lider Paşinyan da Karapetyan’ın olumsuz cevabı sonrası halkı daha büyük bir protesto gösterisi için Pazar günü medyanlara çağırmıştı.

Pazar gece geç saatlere kadar meydanlarda protesto gösterileri düzenleyen halk, Paşinyan'ın Başbakanlığı lehine sloganlar attı.

Serj Sarkisyan'ın iki dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olmasıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaklaşık iki hafta boyunca gösteriler düzenlenmişti.

Sarkisyan'ın istifası için 13 Nisan'da başlayan protestolar, başkent Erivan'da silah taşımayan bir grup askerin hükümet aleyhindeki göstericilere katılmasıyla tırmanmıştı.

Bu durum üzerine istifa eden Sarkisyan, "Ben yanılmışım. Şimdiki durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bunların hiçbirini seçmiyorum. Bu benim tarzım değil. Ülkenin liderliğini bırakıyorum" demişti.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, başbakanın ve hükümetin istifasını kabul etmişti. Önceki Pazar günü gözaltına alınıp tutuklanan muhalefet liderlerinden milletvekili Nikol Paşinyan, serbest bırakılmasının ardından erken seçim çağrısı yapmıştı.

Ermenistan'da iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi'nin Basın Sözcüsü Eduard Şarmazanov, 1 Mayıs’ta parlamentoda yapılacak başbakanlık seçimi için aday çıkarmayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters