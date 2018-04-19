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Ermenistan'da sular durulmuyor!

Ermenistan'da halk ayaklanması gün geçtikçe kontrolden çıkıyor. Sokaklara taşan gösterilerde 30 protestocu gözaltına alındı.

19 Nisan 2018 Perşembe 15:32
Ermenistan'da sular durulmuyor!

Ermenistan’da başbakan seçilen Serj Sarkisyan’a karşı eylemler devam ederken polis başkent Yerevan'da 30 protestocuyu gözaltına aldı. 

Polis basın servisinden yapılan açıklamada, "Şu an itibariyle, polis karakollarına 30 kişi gözaltına alındı. Üç saat içinde serbest bırakılmadıkları takdirde, suç işlediğinden şüpheleniliyor" dedi.

Sabah saatlerinde protestocuların, Başbakan Serj Sarkisyan'ın başkanlık ettiği ilk kabine toplantısının yapılması planlanan Ermenistan Hükümet binasına girişleri engellemeye çalıştığı bildirildi.

Göstericiler vuvuzela çalarak yürüyüşlerine devam ederken, periyodik aralıklarla polisle tartışmaya girdiği belirtildi. 
  

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 15:32
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