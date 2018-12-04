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Ermenistan’da Su-25 savaş uçağı düştü

Ermenistan ordusuna ait düşen uçaktaki iki pilotun öldüğü bildirildi

04 Aralık 2018 Salı 15:43
Ermenistan’da Su-25 savaş uçağı düştü

MOSKOVA (AA) – Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının düşmesi sonucu iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ria ajansına göre, sabah saatlerinde iki pilotla eğitim uçuşu yapan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağının Maralik kenti yakınlarında dağlık alana düştüğü ifade edildi.

Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, düşen uçaktaki iki pilotun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:43
  1. Ermenistan
  2. SU-25

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