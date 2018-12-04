Ermenistan’da Su-25 savaş uçağı düştü
Ermenistan ordusuna ait düşen uçaktaki iki pilotun öldüğü bildirildi04 Aralık 2018 Salı 15:43
MOSKOVA (AA) – Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının düşmesi sonucu iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Ria ajansına göre, sabah saatlerinde iki pilotla eğitim uçuşu yapan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağının Maralik kenti yakınlarında dağlık alana düştüğü ifade edildi.
Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, düşen uçaktaki iki pilotun yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
YORUM YAZ