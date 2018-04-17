Ermenistan'da Sarkisyan isyanı! Parlemento kuşatıldı
Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın yeniden aday gösterilmesine karşı başlayan protestolar devam ediyor. Göstericiler son olarak parlamentoyu abluka altına aldı.17 Nisan 2018 Salı 09:51
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevine aday gösterilmesine karşı çıkan protestocular, parlamento binasına çıkan merkez cadde ve sokakları kapatmaya başladı
ERİVAN'DA CADDE VE SOKAKLAR TRAFİĞE KAPANDI
Muhalifler Erivan merkezindeki birkaç cadde ve sokağı trafiğe kapattı. Çok sayıda gösterici Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.
Kavşaklardan birinde polisler, protestocuları dağıtarak yolu trafiğe açmaya çalıştı.
ÇÖP BİDONLARI VE BANKLARLA BARİKAT KURDULAR
Yola oturan muhalefet destekçileri trafik akışına engel olurken, bazı göstericilerin çöp bidonları ve banklarla barikatlar kurdukları bildirildi.
YORUM YAZ