Ermenistan'da Sarkisyan isyanı! Parlemento kuşatıldı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevine aday gösterilmesine karşı çıkan protestocular, parlamento binasına çıkan merkez cadde ve sokakları kapatmaya başladı

ERİVAN'DA CADDE VE SOKAKLAR TRAFİĞE KAPANDI

Muhalifler Erivan merkezindeki birkaç cadde ve sokağı trafiğe kapattı. Çok sayıda gösterici Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Kavşaklardan birinde polisler, protestocuları dağıtarak yolu trafiğe açmaya çalıştı.

ÇÖP BİDONLARI VE BANKLARLA BARİKAT KURDULAR

Yola oturan muhalefet destekçileri trafik akışına engel olurken, bazı göstericilerin çöp bidonları ve banklarla barikatlar kurdukları bildirildi.