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Ermenistan'da protesto: 100'den fazla gözaltı var

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlık görevine getirilmesine karşı başlatılan protestolar sürüyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 17:15
Ermenistan'da protesto: 100'den fazla gözaltı var

Ermenistan'da binlerce gösterici Serj Sarkisyan'ın başbakan seçilmesini 6 gündür başkent Erivan'da protesto ediyor.

Kamu binalarına erişimi engellemeye çalışan göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Son 2 günde 100'ün üzerinde protestocu gözaltına alındı.

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17 Nisan'da kamu binalarının ablukaya alınması çağrısı yapan muhalif milletvekili Nikol Paşinyan, "Barışçıl kadife devrim" ilan etmişti.

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Serj Sarkisyan, 17 Nisan'da Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan oylamayla başbakan seçilmişti.

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Sarkisyan'ın başbakan olması öncesinde, anayasada değişiklikler yapılarak, başbakana cumhurbaşkanından daha fazla yetkiler verilmişti.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 17:15
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