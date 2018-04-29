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Ermenistan’da önemli görüşme

Ermenistan’da protestocuların lideri Paşinyan, Devlet Başkanı Armen Sarkisyan ile yeni görüşmede ülkedeki mevcut durumu ele aldıklarını duyurdu.

29 Nisan 2018 Pazar 11:33
Ermenistan’da önemli görüşme

Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan ile görüştüm. Son iç siyasi gelişmeleri ve sorunlara olası çözümleri değerlendirdik" dedi.

Ermenistan parlamentosunda, Paşinyan'ın liderlik ettiği Yelk dışında tüm partiler, 1 Mayıs'ta yapılması planlanan başbakan seçimine aday çıkarmama kararını almıştı. Böylelikle Paşinyan, önümüzdeki seçime tek aday olarak girecek. Ancak muhalif liderinin seçilmesi için 105 vekilin en az 53'ünden ‘evet' oyu alması gerekiyor. Yani Yelk dışında Tsarukyan bloğu ile Taşnak Tsutyun partili vekillerin tümü ile iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'den birkaç vekilin de Paşinyan'a destek vermesi gerekiyor.

Halihazırda parlamentoda Cumhuriyetçi Parti'nin 58, Tsarukyan'ın 31, Yelk'in 9 ve Taşnak Tsutyun'un 7 koltuğu bulunuyor.

Kaynak: Sputnik Türkiye

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 11:33
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