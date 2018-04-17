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Ermenistan'da olaylar büyüyor! Devrim ilan edildi

Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın 10 yıl iktidarda kaldıktan sonra şimdi de Başbakan koltuğuna geçerek ülkeyi yönetmeye devam etmesi ülkeyi isyan ve ayaklanmanın eşiğine getirdi.

17 Nisan 2018 Salı 14:20
Ermenistan'da olaylar büyüyor! Devrim ilan edildi

Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın 10 yıl iktidarda kaldıktan sonra şimdi de Başbakan koltuğuna geçerek ülkeyi yönetmeye devam etmesi ülkeyi isyan ve ayaklanmanın eşiğine getirdi. Pazartesi günü başkent Erivan’da başlayan "Yönetime halk itaatsizliği" protestoları başka şehirlere de yayılarak hayatın tam anlamıyla felç olmasına yol açtı. Serj Sarkisyan’ın Başbakan atanmasına protestolarına öncülük eden "Elk" partisi lideri Nikol Paşinyan "Ermenistan’da kadife devrimin fitili ateşlenmiştir" açıklamasını yaptı.

Başkent Erivan’da göstericiler tarafından kuşatma altına alınan parlamento binası yakınında kalabalığa hitaben konuşma yapan Paşinyan, "Ermenistan’da durum halk devrimi hali almaya başladı. Erivan yanı sıra Gümrü, İcevan, Vanadzor, Kapan ve Metsamor gibi şehirlerde de halk yönetime karşı ayaklandı. Tüm bu illere giden yollar göstericiler tarafından bloke edildi. Halkımın bizimle alay eden iktidardaki klikayı protesto etmek için bugün iş başı yapmadı.

Halkın başlattığı protesto yürüyüşleri ve itaatsizlik (Kadife devrim) hali almaya başladı. Adına kadife devrim diyoruz çünkü biz kimseye karşı güç kullanmak, kan dökmek niyetinde değiliz. Ermenistan’da şimdiki yönetimin gitmesini sesiz, ancak kararlı duruşumuzla sağlayacağız" dedi.

Ermenistan başkenti Erivan’da dün geceden boyunca devam eden protestolar sırasında kimi noktalarda göstericilerle polis arasında sürtüşmeler yaşandığı haber veriliyor. Erivan polisi 30 kadar göstericinin gözaltına alındığını da doğruladı.

Ermenistan üç gün içinde tanınamaz hale gelirken, parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçi Partisi Serj Sarkisyan’ı Başbakan seçme çalışmalarını sürdürüyor. Meclisteki oylamadan sonra Başbakan koltuğuna oturması beklenen Sarkisyan’ın güvenlik güçlerine ayaklanmayı bastırma emri vereceği de iddia ediliyor. Erivan’da Çarşamba sabahına karşı muhalefet liderlerinin gizli polis tarafından tutuklanması operasyonları düzenleyeceği de alınan duyumlar arasında.

 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 14:20
  1. Van
  2. Serj Sarkisyan
  3. Ermenistan
  4. Erivan

YORUM YAZ

  • mrtmrt1 sa önce
    sevgili engin can satırlarıma son veririken hepimiz ermeniyiz sloganın içinde son devrim bükücülügünügöstermiş oldunsalaklıgın baki kalması dilegim ile
  • Ali bozkurtAli bozkurt2 sa önce
    Gelen gitmesini bilmioki ....en insani şaplaklayan yaranır
  • alpalp2 sa önce
    ISTE ERMENILER Ne hikmetse Ülkelerini yönetmekten aciz olanlar hep TURKIYE YE saldırıyor. Bu da onların kapı kulu olduklarının en büyük delili.
  • MilletMillet3 sa önce
    Beter olun aç itler.
  • ARAŞTIRMACIARAŞTIRMACI3 sa önce
    Adam sandıkla gelmemiş mi?Hazmedin biraz.
  • haydahayda3 sa önce
    ermeni tohumları bizahmet devrim mevrim derken birbirinizi yiyin vede yokolup cehennemin dibine gidin..
  • ENGİN CANENGİN CAN4 sa önce
    NE GUZEL ANLATMIŞ AKİT ADMİNİ.HALK BIKTI ADAMDAN DİYOR. 10 YIL CUMHURBAŞKANLIGI YAPTI.SONRA BAŞBAKANLIK YAPTI MİLLET KAFAYI SIYIRDI DOGAL OLARAK.AYNISI BİZDEDE OLDU.ÖNCE BAŞBAKAN.SONRA CUMHURBAŞKANI SONRA BAŞKAN OLACAK DİYE ONLARCA YILDIR ULKEYİ TEK BAŞINA YÖNETİYOR.MİLLET SİNİRLENİNCEDE HAİN İLAN EDİLİYOR.E AMA ERMENİSTANDAKİ HALK AYAKLANMASINI NORMAL VE DOGRU BİRŞEY GİBİ HABER YAPMIŞSINIZ :)) NEYİ SAVUNDUGUNUZ BELLİ OLMUYOR AKİTCİMM
Bugünkü Akit

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