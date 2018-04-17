Ermenistan'da olaylar büyüyor! Devrim ilan edildi

Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın 10 yıl iktidarda kaldıktan sonra şimdi de Başbakan koltuğuna geçerek ülkeyi yönetmeye devam etmesi ülkeyi isyan ve ayaklanmanın eşiğine getirdi. Pazartesi günü başkent Erivan’da başlayan "Yönetime halk itaatsizliği" protestoları başka şehirlere de yayılarak hayatın tam anlamıyla felç olmasına yol açtı. Serj Sarkisyan’ın Başbakan atanmasına protestolarına öncülük eden "Elk" partisi lideri Nikol Paşinyan "Ermenistan’da kadife devrimin fitili ateşlenmiştir" açıklamasını yaptı.

Başkent Erivan’da göstericiler tarafından kuşatma altına alınan parlamento binası yakınında kalabalığa hitaben konuşma yapan Paşinyan, "Ermenistan’da durum halk devrimi hali almaya başladı. Erivan yanı sıra Gümrü, İcevan, Vanadzor, Kapan ve Metsamor gibi şehirlerde de halk yönetime karşı ayaklandı. Tüm bu illere giden yollar göstericiler tarafından bloke edildi. Halkımın bizimle alay eden iktidardaki klikayı protesto etmek için bugün iş başı yapmadı.

Halkın başlattığı protesto yürüyüşleri ve itaatsizlik (Kadife devrim) hali almaya başladı. Adına kadife devrim diyoruz çünkü biz kimseye karşı güç kullanmak, kan dökmek niyetinde değiliz. Ermenistan’da şimdiki yönetimin gitmesini sesiz, ancak kararlı duruşumuzla sağlayacağız" dedi.

Ermenistan başkenti Erivan’da dün geceden boyunca devam eden protestolar sırasında kimi noktalarda göstericilerle polis arasında sürtüşmeler yaşandığı haber veriliyor. Erivan polisi 30 kadar göstericinin gözaltına alındığını da doğruladı.

Ermenistan üç gün içinde tanınamaz hale gelirken, parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçi Partisi Serj Sarkisyan’ı Başbakan seçme çalışmalarını sürdürüyor. Meclisteki oylamadan sonra Başbakan koltuğuna oturması beklenen Sarkisyan’ın güvenlik güçlerine ayaklanmayı bastırma emri vereceği de iddia ediliyor. Erivan’da Çarşamba sabahına karşı muhalefet liderlerinin gizli polis tarafından tutuklanması operasyonları düzenleyeceği de alınan duyumlar arasında.