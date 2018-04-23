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Ermenistan'da göstericiler sokaklara döküldü

Ermenistan'da gösterilerin lideri Paşinyan, Başbakan Sarkisyan'la bir televizyon programında bir araya gelmesinin ardından tutuklandı. Erivan'da göstericiler sokağa döküldü.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:24
Ermenistan'da göstericiler sokaklara döküldü

Ermenistan'da 13 Nisan'da başlayan gösterilerin 10. gününde tansiyon yükseldi. 

Gösterilerin başındaki muhalif lider Nikol Paşinyan, Başbakan Serj Sarkisyan'la bir televizyon programında bir araya geldi.

Program sadece 3 dakika sürdü. Başbakan Sarkisyan, muhalefeti "şantaj yapmakla" suçlayıp yayını terk etti. Program sonunda gözaltına alınan Paşinyan tutuklandı.

Paşinyan'ın tutuklanmasının ardından Erivan'ın dört bir yanında protesto gösterileri hızlandı.

Polis Sözcüsü Ashot Aragonyan,  232 göstericinin gözaltına alındığını, 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Serj Sarkisyan, iki döneminin sonuna geldiği Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra başbakan olma niyetinin olmadığını ifade etmiş ama Salı günü parlamentoda Başbakan seçilmişti. Sarkisyan'ın istifa etmesini isteyen halk protesto gösterilerine başlamıştı.

Kaynak: AP, Reuters

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:24
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