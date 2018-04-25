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Ermenistan'da göstericiler tekrar sokakta

Göstericilerin yeniden sokağa çıkması üzerine Ermenistanpolisi Erivan merkezinde toplanmaya başladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:35
Ermenistan'da göstericiler tekrar sokakta

Ermenistan'da Başbakan Serj Sarkisyan'ın istifasına rağmen göstericiler yeniden sokaklara döküldü. Polis de Erivan merkezinde toplanmaya başladı. 

Başbakanlık koltuğuna vekalet eden Karen Karapetyan, çalkantılı günler geçiren ülkenin yeni genel seçimlere gitmesini teklif etti.

Karapetyan, bir haftayı aşkın süredir protestolar üzerine istifa etmek zorunda kalan Başbakan Serj Sarkisyan'ın yerine vekalet ediyor.

İki dönem cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yöneten Sarkisyan protestoların gölgesinde başbakanlık koltuğuna oturmuş ancak üniformalı askerlerin göstericilere katılmasıyla koltuğunu bırakmıştı.

Söz konusu değişiklik olmadan önce, anayasal düzenlemeyle başbakanın yetkileri ülke tarihinde görülmemiş derecede artırılmıştı.

Türkiye'nin doğu komşusunda yüz binlerce kişinin sokaklara döküldüğü gösterileri, muhalif ledir Nikol Paşinyan sürüklüyor. Paşinyan, dün yaptığı açıklamada ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu ve kadife devrimin ilk adımının tamamlandığını söylemişti.

Ermenistan'daki değişiklik, Rusya tarafından onaylandı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:35
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