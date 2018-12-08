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Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan hakkında tutuklama kararı

Ermenistan'da mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın, 2008 yılında düzenlenen protesto gösterileri esnasında çıkan ve 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olaylarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:08
Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan hakkında tutuklama kararı

Ermenistan'da mahkeme, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın, 2008’de düzenlenen protesto gösterileri sırasında çıkan ve 10 kişinin ölümüne neden olan olaylarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Yüksek mahkeme, Koçaryan'ın 2008'deki olaylarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına hükmetti. 

2008 yılında başruru, 2018'de tutuklama

Ermenistan Özel Soruşturma Servisi, 2008’de anayasal düzenin ihlal edilmesi suçlamasıyla önleyici tedbir olarak 1998-2008 yılları arasında Ermenistan'da cumhurbaşkanlığı yapan Koçaryan’ın tutuklanması amacıyla mahkemeye başvurmuştu. 

Koçaryan suçlamaları kabul etmemiş, kendisine siyasi baskı yapıldığını savunmuştu.

"Anayasal düzeni ihlal etme" suçlamasıyla Koçaryan hakkında Erivan Genel Hukuk Mahkemesi tarafından temmuz ayında tutuklama kararı verilmişti. Koçaryan daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. 

Ermenistan’da 2008’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine itiraz nedeniyle gösteriler düzenlenmiş, 1 Mart 2008'de çıkan olaylarda da 2'si polis 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:08
  1. Robert Koçaryan
  2. Ermenistan Özel Soruşturma Servisi

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