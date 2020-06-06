Ermenistan’da dikkat çeken koronavirüs bilançosu! Sayılar her geçen gün artıyor

Bugüne kadar 12 bin 634 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen ve 190 kişinin hayatını kaybettiği Ermenistan’da vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artıyor.

Ermenistan'da son 24 saatte 547 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 12 bini aştı

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 547 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkede vaka sayısı 12 bin 364'e, ölü sayısı 7 artarak 190'a çıktı.

Yaklaşık 4 bin kişi iyileşti

Bugüne kadar 66 bin 674 testin yapıldığı ülkede, 3 bin 720 koronavirüs hastasının iyileştiği, 8 bin 385 hastanın ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Rakamlar artmaya başladı

Ermenistan’da koronavirüs bilançosu son haliyle korkutmaya başladı. Worldometer isimli sitede yer alan bilgilere göre, ülkede koronavirüs nedeniyle görülen vaka ve ölüm sayısı gün geçtikçe artmaya başladı.

İşte o grafikler:

-Toplam koronavirüs vakası (15 Şubat-4 Haziran)

-Günlük yeni vaka sayısı (15 Şubat-2 Haziran)

-Aktif vaka sayısı (15 Şubat-4 Haziran)

-Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin toplam sayısı (15 Şubat-4 Haziran)

-Günlük yeni ölüm sayısı (15 Şubat-2 Haziran)