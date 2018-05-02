Ermenistan’da Başbakanlık seçimi 8 Mayıs'ta yapılacak

Babloyan, yaptığı yazılı açıklamada, “Parlamento tüzüğü gereği başbakanlık seçimlerinin ikinci turu 8 Mayıs’ta saat 12.00’de yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan parlamentoda yapılan başbakanlık seçimlerine tek aday olarak katılmış, ancak seçilememişti.

TRAFİĞE AÇILDI

Öte yandan, başkent Erivan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan’ın çağrısıyla tüm yollar yeniden trafiğe açıldı. Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akşam Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak mitinge ulaşımın sağlanması için destekçilerinin kapattıkları caddeleri yerel saatle 17.00’de açmaları çağrısında bulundu.

Her dakika durumun değiştiğini kaydeden Paşinyan, miting esnasında önemli bir haber vereceğini ifade etti.