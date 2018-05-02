Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ermenistan’da Başbakanlık seçimi 8 Mayıs'ta yapılacak

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ara Babloyan, ikinci tur Başbakanlık seçiminin 8 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:40
Ermenistan’da Başbakanlık seçimi 8 Mayıs'ta yapılacak

Babloyan, yaptığı yazılı açıklamada, “Parlamento tüzüğü gereği başbakanlık seçimlerinin ikinci turu 8 Mayıs’ta saat 12.00’de yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan parlamentoda yapılan başbakanlık seçimlerine tek aday olarak katılmış, ancak seçilememişti.

TRAFİĞE AÇILDI

Öte yandan, başkent Erivan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan’ın çağrısıyla tüm yollar yeniden trafiğe açıldı. Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akşam Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak mitinge ulaşımın sağlanması için destekçilerinin kapattıkları caddeleri yerel saatle 17.00’de açmaları çağrısında bulundu.

Her dakika durumun değiştiğini kaydeden Paşinyan, miting esnasında önemli bir haber vereceğini ifade etti.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:40
  1. ermenistan
  2. ermenistan parlamentosu
  3. Ara Babloyan
  4. başbakanlık
  5. seçim
  6. 8 mayıs

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tek bir çivi bile kullanılmadan inşa edilen cami iki asırdır ayakta
    1. Tek bir çivi bile kullanılmadan inşa..
    2. Adana’da trafik kazası: 3’ü ağır 7..
    3. Rusya'da 19 yıl sonra bir ilk..
    4. DP Demirtaş'ı Abbasağa'da açıklayacak!
    5. KKTC skandalı! Akıl karı değil
    6. Üniversiteli genç vekillik için..
    7. Celta Vigo'da Emre Mor krizi!..
    8. Yunanistan'dan haddi aşan yeni Türkiye..
    9. Baltalı cinayetin faili tutuklandı!
    10. ASKON: S&P'nin kararı skandallar..
    11. Otomobil yayalara çarptı: 2 kişi yaralı
    12. Hakkari'de 2 komiser yardımcısına FETÖ..
    13. Eski Erzincan Milletvekili Karsu..
    14. Türkiye'yi de yakından takip ediyor!
    15. Çocuk katillerinden skandal savunma:..
    16. Emekliler ilk bayram ikramiyelerini..
    17. Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
    18. Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel..
    19. Yavru baykuşlar koruma altına alındı
    20. Avrupa'da kritik gelişme! Örgüt..
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!