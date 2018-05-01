Ermenistan'da başbakanlık için gereken oy çıkmadı

Ermenistan Parlamentosu’nda başbakanlık seçimine tek aday olarak giren muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan gereken oyu alamadı.

Parlamentoda özel oturumla yapılan başbakanlık seçiminde Paşinyan, genel kurula gelen 102 milletvekilinden sadece 45'inin desteğini alabildi. Seçimde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi, 56 ret oyu verdi. Gereken 53 oyu alamayan Paşinyan, başbakan olamadı.

Seçimler öncesinde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi aday çıkarmayacağını ilan etmiş, muhalefetteki partiler ise tek aday olan Paşinyan’ı destekleyeceklerini duyurmuştu.

Ermenistan parlamentosunda 105 koltuk bulunuyor. İktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisinin 58, Tsarukyan Blokunun 31, Yelk (Çıkış) grubunun 9, koalisyondan çekilen Daşnak Partisinin 7 milletvekili bulunuyor.

Ermenistan yasalarına göre Parlamento’da yapılan seçimde ilk turda başbakan seçilmezse, 7 gün sonra ikinci tur seçim yapılıyor. İkinci tura milletvekillerinin en az 3'te 1'nin gösterdiği adaylar katılabiliyor. Bu turda da başbakan seçilemez ise parlamento dağılıyor ve erken seçime gidiliyor.

Milletvekili seçimleri, parlamento dağıldıktan en erken 30, en geç 45 gün sonra yapılıyor.

Yeni parlamentonun oluşturulmasına kadar şimdiki geçici başbakan ve hükümet görevlerine devam ediyor.

Öte yandan, Paşinyan taraftarları oylama öncesinde sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerinde bayraklarla binlerce kişinin bir araya geldiği alanda, parlamentoda yapılan konuşmalar ve oylama dev ekranlardan canlı yayın ile aktarıldı.

Serj Sarkisyan'ın iki dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olmasıyla başkent Erivan'da yaklaşık iki hafta boyunca gösteriler düzenlenmişti.

Sarkisyan'ın istifası için 13 Nisan'da başlayan protestolar, Erivan'da silah taşımayan bir grup askerin hükümet aleyhindeki göstericilere katılmasıyla tırmanmıştı.

Bu durum üzerine istifa eden Sarkisyan, "Ben yanılmışım. Şimdiki durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bunların hiçbirini seçmiyorum. Bu benim tarzım değil. Ülkenin liderliğini bırakıyorum" demişti.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, başbakanın ve hükümetin istifasını kabul etmişti. Önceki Pazar günü gözaltına alınıp tutuklanan muhalefet liderlerinden milletvekili Nikol Paşinyan, serbest bırakılmasının ardından erken seçim çağrısı yapmıştı.

Ermenistan'da iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi'nin Basın Sözcüsü Eduard Şarmazanov, 1 Mayıs’ta parlamentoda yapılacak başbakanlık seçimi için aday çıkarmayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA