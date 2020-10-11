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Dünya Ermenistan sivilleri vurdu! 5 şehit 28 yaralı
Dünya

Ermenistan sivilleri vurdu! 5 şehit 28 yaralı

İşgalci Ermenistan güçleri ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Olayda 5 sivil şehit oldu, 28 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan Azerbaycan vatandaşları olduğu belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 09:30:00 -
Ermenistan sivilleri vurdu! 5 şehit 28 yaralı

Ermenistan ordusu insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’de sivil yerleşim birimlerine füzeli saldırı gerçekleştirdi. Füzenin evlerin bulunduğu alana düşmesi sonucunda evler, araçlar büyük hasar alırken bazı evler ise tamamen enkaza döndü. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırıda 5 kişi şehit olurken 28 kişi de yaralandı.

Saldırıda eşini kaybeden Rahib Halilov yaşadıklarını şöyle özetledi: "İki oğlum var ikisi de cephede savaşıyor. Biri Murov’da, diğeri ise Gedebey’de. Gece füze nasıl geldiyse beni aynadan dışarı fırlattı. Onun için sağ kaldım.

Gece saat ikiydi patlamanın şiddetiyle beni camdan dışarı fırlattı. Eniştem ağır yaralandı, eşim ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Eşimi enkazdan güçlükle çıkardılar. Şarapnel başına isabet etmişti."

Bölgede sadece sivillerin yaşadığı belirten Halilov, "Bazı komşularımızda hayatını kaybetti. Bazıları ise hala enkaz altında. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin olduğu belirtilirken görevliler tarafından enkaz altına kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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