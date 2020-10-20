'Ermenistan, Rusya’yı madara etti'

Çeşitli TV kanallarında bilirkişiler, stratejistler, terör ve güvenlik uzmanları, prof’lar çıkıyor temcit pilavı gibi hep aynı şeyleri söylüyorlar. Yahu kardeşim Azerbaycan 14 gündür Ermenistan’ı ezdi, binlerce askerini öldürdü, yüzlerce topunu, ağır silahlarını, zırhlılarını, tanklarını, füze rampalarını imha etti. Ermenistan neye uğradığını şaşırdı. Deyim yerindeyse Azerbaycan Ermenistan’ı nakavt etti. Ermeni askerleri bile silahlarını, tanklarını, füzelerini bırakıp kaçtı. Yani şöyle bir hesap edersek, Azerbaycan, Ermenistan ordusunun ağır silahlarının yüzde 70’ini imha etti. Ermenistan’da neredeyse ordu diye bir şey kalmadı. Terör örgütü PKK’dan yardım isteyecek duruma geldi. PKK’lılar da geldiklerine pişman oldu. Telsiz konuşmalarından nerden buraya geldik, geldiğimize pişman olduk. Nereye baksan Türkler geliyor diye laflar ediyorlar. Burada boşu boşuna ölüyoruz, zayiat veriyoruz gibi pişmanlık içeren laflar ediyorlar. Şimdi ateşkes ilan edildiği halde Ermenistan, Azerbaycan’ın şehirlerine neden füzeler, roketler gönderiyor biliyor musunuz? Paşinyan, Putin’e çok kızgın. 14 gündür Azerbaycan canımıza okudu, ordumuzu bitirme noktasına getirdi. Binlerce ceset bıraktık. Ağır silahlarımızı Azerilere kaptırdık. Şimdi mi müdahale ediyorsun diyor. Azerbaycan bizi ezerken Putin sen neredeydin diyor. Bu öfkesini ateşkesi bozmakla hem Putin’in karizmasını çizdirdi hem de Putin’i ayağa düşürdü.