Ermenistan polisi olayları böyle bastırıyor!

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da başlayan gösteriler, polis şiddeti ile giderek tırmanıyor. Muhalefetin ilan ettiği Kadife Devrim sonrasında göstericiler hükümet binalarına baskınlar gerçekleştirmişti. Baskınlar için göstericilere teslim ol uyarısında bulunan polisler, şiddet kullanmaya başladı.



DAYAK İLE GÖZALTI



Polislerin hükümet binalarını sarması ile oeprasyonlar gerçekleştiriliyor. Binalara giren göstericileri kıskıvrak yakalayan polisler, eylemcileri şiddet ile gözaltına alıyor. Yerlerde sürüklenen göstericiler, karga tulumba gözaltına alınırken, bazı göstericilerin de zorla polis araçlarına bindirilerek gözaltına alındığı görüntüleri ortaya çıktı.



ÇOK SAYIDA YARALI



Çıkan eylemlerde polislerin müdahalesiyle çok sayıda gösterici yaralandı. Arbedeler nedeniyle polislerin uyguladığı şiddet, muhaleffet tarafından eleştieriliyor.



KADİFE DEVRİMİ



Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın yeni dönemde de Cumhurbaşkanı adayı oluşunu eleştiren muhalefet, destekçilerini sokaklara çağırmıştı. Çıkan olaylarda göstericiler hükümet binalarını basarken, muhalefet de Kadife Devrim ilan ettiklerini, hükümetin teslim edilmesini söylemişti.

Hükümete bağlı polisler olayları bastırmak için şiddete baş vuruyor.