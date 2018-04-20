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Ermenistan polisi olayları böyle bastırıyor!

Ermenistan'da Sarkisyan karşıtlarının sokaklara çıkması ile muhalefet tarafından ilan edilen Kadife Devrim, polis şiddeti ile bastırılıyor.

20 Nisan 2018 Cuma 10:57
Ermenistan polisi olayları böyle bastırıyor!

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da başlayan gösteriler, polis şiddeti ile giderek tırmanıyor. Muhalefetin ilan ettiği Kadife Devrim sonrasında göstericiler hükümet binalarına baskınlar gerçekleştirmişti. Baskınlar için göstericilere teslim ol uyarısında bulunan polisler, şiddet kullanmaya başladı.

DAYAK İLE GÖZALTI

Polislerin hükümet binalarını sarması ile oeprasyonlar gerçekleştiriliyor. Binalara giren göstericileri kıskıvrak yakalayan polisler, eylemcileri şiddet ile gözaltına alıyor. Yerlerde sürüklenen göstericiler, karga tulumba gözaltına alınırken, bazı göstericilerin de zorla polis araçlarına bindirilerek gözaltına alındığı görüntüleri ortaya çıktı.

ÇOK SAYIDA YARALI

Çıkan eylemlerde polislerin müdahalesiyle çok sayıda gösterici yaralandı. Arbedeler nedeniyle polislerin uyguladığı şiddet, muhaleffet tarafından eleştieriliyor.

KADİFE DEVRİMİ

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın yeni dönemde de Cumhurbaşkanı adayı oluşunu eleştiren muhalefet, destekçilerini sokaklara çağırmıştı. Çıkan olaylarda göstericiler hükümet binalarını basarken, muhalefet de Kadife Devrim ilan ettiklerini, hükümetin teslim edilmesini söylemişti.
Hükümete bağlı polisler olayları bastırmak için şiddete baş vuruyor.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:57
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