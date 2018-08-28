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'Ermenistan ile Azerbaycan'ı karıştırınca olay oldu'

Almanya Başbakanı Merkel, Güney Kafkasya ziyareti sırasında bir gafa imza atarak, Dağlık Karabağ yüzünden yıllardır süren bir anlaşmazlık yaşayan Azerbaycan'la Ermenistan'ı karıştırdı.

28 Ağustos 2018 Salı 17:27
'Ermenistan ile Azerbaycan'ı karıştırınca olay oldu'

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Güney Kafkasya ülkeleri turu kapsamında Gürcistan ve Ermenistan'dan sonraki durağı Azerbaycan oldu.

Merkel, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den bir hikaye paylaştı. Fakat hikayesinde 'Günaydın Azerbaycan. Kafkasya ziyaretimin 3. günü' diye seslenen Merkel, bir gaf yaptı. Zira hikayedeki görüntü Azerbaycan'dan değil, Ermenistan'ın başkenti Erivan'dandı. 

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Dağlık Karabağ yüzünden yıllardır süren bir anlaşmazlık yaşayan iki ülke konusunda böyle bir gaf yapılması kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Durumu fark eden kullanıcılar, Instagram'da 24 saat içinde silinen videoyu kaydedip YouTube'da yayınladı.

​Öte yandan hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 17:27
  1. angela merkel
  2. azerbaycan
  3. ermenistan
  4. dağlık karabağ
  5. almanya

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