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Ermenistan fena karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Eski cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın başbakanlığa aday gösterilmesine karşı çıkan kalabalıklar, sokaklarda polisle çatıştı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:41
Ermenistan fena karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Türkiye'nin doğu komşusu Ermenistan'da bugün olağanüstü bir gün yaşanıyor.

Yarın ülkenin yeni başbakanı olması beklenen eski cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'a karşı çıkan kalabalıklar, başkent Erivan'da ana caddeleri trafiğe kapattı. Yola oturan göstericiler trafiği durdurdu, bazı protestocular çöp bidonları ve banklarla barikatlar kurdu.

BİBER GAZI VE BOMBALAR

Parlamento binasına doğru yürüyüşe geçen göstericilerin karşısına polis çıktı. Polisin biber gazı ve ses bombaları kullandığı çatışmadan feci fotoğraflar geliyor. Uluslararası haber ajansları, savaş alanına dönen Erivan sokaklarından çok sayıda kareyi dünyaya geçiyor.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Ajanslar, polis ve göstericilerin çatışmasında çok sayıda yaralı olduğunu bildiriyor.

İktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi (ECP), Serj Sarkisyan'ı başbakanlık için aday göstermişti. Sarkisyan'ın koltuğa yarın oturması bekleniyor.

SERKİSYAN GÖREVİ YENİ DEVRALMIŞTI

Ermenistan'da yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına geçen ay Armen Sarkisyan seçilmişti. Armen Sarkisyan, geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı.

Ülkede yeni yönetim sisteminde başbakanın yetkileri cumhurbaşkanından daha fazla olacak.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 17:41
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