Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ermenistan fena karıştı! Başkente girişler durdu

Hükümet karşıtı protestolarla çalkalanan Ermenistan'da, parlamentoda yapılan başbakanlık oylaması sonrasında bu sabah protestocular başkente girişleri ve havaalanı yolunu kapadı

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:17
Ermenistan fena karıştı! Başkente girişler durdu

Ermenistan'da Başbakan Sarkisyan'ı istifaya götüren protestolar devam ediyor.

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, sabah saatlerinde başkente girişler protestocular tarafından kapatıldı.

Muhaliflerin havaalanına giden yolu da kapattığı belirtildi.

Sarkisyan'ın istifası sonrasında dün Ermenistan parlamentosunda başbakanlık oylaması yapılmıştı. Oylamaya sokak protestolarına liderlik eden Nikol Paşinyan tek aday olarak girmiş ancak ihtiyacı olan 53 oy alamayarak 45 oyda kalmıştı.

Paşinyan oylamanın ardından, iktidar partisini halka savaş açmakla suçlamış ve destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Paşinyan, parlamentodaki başbakanlık oylaması sonrasında yaptığı konuşmada, "Yarın bütün Ermenistan’da genel grev ilan ediyorum. Yarın 08.15’ten itibaren ne kapatabilirsek, bütün Ermenistan caddelerini, metroları, havaalanı yollarını kapatıyoruz. Başbakan adayı olarak bütün devlet görevlilerine sesleniyorum, grev ilan ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:17
  1. ermenistan
  2. Başkent
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika'nın baş düşmanını açıklandı!
    1. Amerika'nın baş düşmanını açıklandı!
    2. Nakşibendi türbesinde ‘Kur’an ve dua’
    3. Ermenistan fena karıştı! Başkente..
    4. Yumurtanın cilde faydaları
    5. Ülke karıştı! Başkente girişler..
    6. Zeybekci: Proje Bazlı Teşvik Sistemi,..
    7. Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne..
    8. Çok maaşa tek emekli ikramiyesi!..
    9. Ülkede deprem şoku! Beşik gibi..
    10. Apple’ın iPhone satışları azaldı
    11. 4 parti ittifak kararı aldı! İsim için..
    12. Suudi Arabistan’dan İran ile..
    13. ABD ve Batı'nın seçimlerdeki rengi..
    14. Tırnak mantarı nasıl oluşur?..
    15. AK Parti'den 24 Haziran sözü: 6. büyük..
    16. Gemi ve kıyı tesisleri de siber ekip..
    17. Amerika, Rusya bayrağını indirdi
    18. İbrahim Tatlıses vekillik turuna çıktı
    19. İrlanda'dan 2 bin sığır daha yola..
    20. İngiliz medyasından ABD'ye skandal..
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    Temel Karamollaoğlu ilk vaadini açıkladı!
    Temel Karamollaoğlu ilk vaadini açıkladı!