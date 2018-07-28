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Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Koçaryan hakkında tutuklama kararı

Ermenistan'da ülken eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan hakkında tutuklama kararı verildi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:33
Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Koçaryan hakkında tutuklama kararı

Ermenistan'da Erivan Genel Hukuk Mahkemesinin, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan hakkında tutuklama kararı verdiği bildirildi. 

Yerel basına göre, 2008’de düzenlenen protesto gösterileriyle bağlantılı olarak "anayasal düzeni ihlal etme" suçlamasıyla Koçaryan hakkında Erivan Genel Hukuk Mahkemesi tarafından iki ay tutuklama kararı verildi.

Koçaryan’ın avukatı Ruben Saakyan, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

Ermenistan Özel Soruşturma Servisi, 2008’de anayasal düzenin ihlal edilmesi suçlamasıyla önleyici tedbir olarak 1998-2008 yılları arasında Ermenistan'da cumhurbaşkanlığı yapan Koçaryan’ın tutuklanması amacıyla mahkemeye başvurmuştu.

2008’de ülkesinde çıkan olaylar nedeniyle hafta içi polise ifade veren Koçaryan ise suçlamaları kabul etmemiş, kendisine siyasi baskı yapıldığını savunmuştu.

Ermenistan’da 2008’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine itiraz nedeniyle gösteriler düzenlenmiş, 1 Mart 2008'de çıkan olaylarda da 2'i polis 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:33
  1. Robert Koçaryan
  2. Ermenistan
  3. Erivan Genel Hukuk Mahkemesi

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