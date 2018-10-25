Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan küstah sözler: Erdoğan'a söyleyeceğim ilk söz...

Sözde "Ermeni soykırımı"nın zamanında kabul edilip kınanmadığını ve bunun 20. yüzyılda yeni suçlara ve soykırımlara yol açtığını savunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, küstah ifadeler kullandı.

'Erdoğan'a söyleyeceğim ilk söz...'

Sarkisyan, Ermenistan'ın Türkiye'yi günün birinde affetmesinin ihtimal dahilinde olduğunu ancak bunun için öncelikle Türkiye'nin pişmanlık duyması ve itirafta bulunması gerektiğini ifade etti.

Sarkisyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi halinde kendisine ilk olarak şunları söyleyeceğini anlattı: "Günaydın sayın Cumhurbaşkanı. İstişare etmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Sen Türkiye'nin Cumhurbaşkanısın, ben de Ermenistan'ın. Atalarım, ailem Bitlis, Van ve Erzurumlu. Neden kendi geçmişlerimiz hakkında konuşmuyoruz? Gelecek ve halklarımız hakkında konuşmalıyız. Hristiyanlık, affetmeyi öğretir."