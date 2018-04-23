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Ermenistan Başbakanı istifa etti

Ermenistan'da günlerdir devam eden hükümet karşıtı protestolar sonrası Başbakan Sarkisyan istifa etti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 15:25
Ermenistan Başbakanı istifa etti

Hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Ermenistan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Reuters'ın son dakika haberine göre, başkent Erivan'da askeri üniformalı yüzlerce Ermeni hükümet karşıtı protestolara katıldı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı protestolara katılan askerlerle ilgili bir kınama mesajı yayınladı ve protestolara katılan askerler konusunda sert yasal tedbirler alınacağını duyurdu.

SARKİSYAN İSTİFA ETTİ

Bu gelişmeden kısa süre sonra Başbakan Serj Sarkisyan istifa etti.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:25
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