0553 313 94 23

Ermenistan ateşkesi bozdu: 1 asker şehit!

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında ateşkesi ihlal ederek ateş açan Ermenistan askerleri, Azerbaycan ordusundan bir askeri şehit etti.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:12
Ermenistan ateşkesi bozdu: 1 asker şehit!

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir askerşehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Samet Alışov isimli askerin şehit düştüğü bildirildi.

Açıklamada, bakanlık yetkililerinin şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:12
  1. Ordu
  2. azerbaycan
  3. ermenistan
  4. şehit
  5. asker
  6. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ermenistan ateşkesi bozdu: 1 asker şehit!
    1. Ermenistan ateşkesi bozdu: 1 asker..
    2. Kırşehir'de korkunç kaza! Feci şekilde..
    3. Bakan Albayrak'ın G20 mesaisi başladı
    4. Probiyotiklerin bilinmeyen 9 faydası
    5. Baba Bush'u şoke eden ölüm!
    6. Türk mimar Zeynep İkbal, Prens..
    7. Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artacak
    8. Bakan Murat Kurum: Bundan sonra..
    9. Maduro altınları neden Türkiye'ye..
    10. Safiye İnci kimdir? Safiye İnci..
    11. Mine ve Meral Kalça kimdir?
    12. Yanındakine bakmadan demokrasi,..
    13. Galatasaray'ın yeni programı belli oldu!
    14. Alman hükümeti engel olamıyor! Son..
    15. Niğde'de 2 bin 100 yıllık tapınak..
    16. Didim'de aynı gün içinde 2 kişi boğuldu!
    17. CHP'den bedelli askerlik açıklaması
    18. Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan..
    19. Üniversiteler kaç DGS puanı ile..
    20. Nakoulma bombası! Süper Lig'e geri..
    Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası
    Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    'Bu şahıs beni fena halde işkillendirmektedir!'
    'Bu şahıs beni fena halde işkillendirmektedir!'
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    PKK/YPG: Afrin’den çekilmiyoruz
    PKK/YPG: Afrin’den çekilmiyoruz