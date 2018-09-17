Ermenistan askerleri Türkiye'de denetim yapacak!
Ermenistan askerlerine bağlı bir denetim grubunun 17-22 Eylül tarihlerinde Türkiye topraklarında denetim gerçekleştireceği açıklandı.17 Eylül 2018 Pazartesi 17:16
Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması" (AKKA) kapsamında Ermenistan ordusundan bir denetim grubu, 6 gün boyunca Türkiye'de denetim yapacak.
1990 yılında imzalanan antlaşmada Türkiye ve Ermenistan dahil 28 taraf devlet bulunuyor.
Antlaşma kapsamında bilgi alışverişinin yanı sıra kapsamlı denetim faaliyeti yürütülüyor.
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