Ermenistan askerleri Türkiye'de denetim yapacak!

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması" (AKKA) kapsamında Ermenistan ordusundan bir denetim grubu, 6 gün boyunca Türkiye'de denetim yapacak.

1990 yılında imzalanan antlaşmada Türkiye ve Ermenistan dahil 28 taraf devlet bulunuyor.

Antlaşma kapsamında bilgi alışverişinin yanı sıra kapsamlı denetim faaliyeti yürütülüyor.