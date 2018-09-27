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Umut Ali Özmen artık özgür! Ermenistan Umut Ali Özmen’i serbest bıraktı

Koyunlarını otlatırken yanlış yelin Ermenistan sınırına geçen 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, bu sabah Türkgözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Özmen Türkiye'de döndüğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpeceğini söylemişti.

27 Eylül 2018 Perşembe 11:18
Umut Ali Özmen artık özgür! Ermenistan Umut Ali Özmen’i serbest bıraktı

Koyunlarını otlatırken yanlış yelin Ermenistan sınırına geçen 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, bu sabah Türkgözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

Umut Ali Özmen, 24 Temmuz günü yaylada otlayan hayvanlarını geri getirmeye gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi'ne ulaşan Özmen, merakından dolayı tepeyi aşıp diğer yamaca indi. Bir köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen'i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen'in 5 saatlik çabası sonucunda Cebeci Sınır Karakolu'nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali'nin Ermenistan'a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak cezaevine konuldu. Umut Ali Özmen'in sınır ihlali nedeniyle yaklaşık 2 aydır Ermenistan'da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı arayarak Umut Ali'nin iadesini istemişti. Paşinyan da Erdoğan'ın bu talebine olumlu yanıt vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ELİNİ ÖPMEK İSTİYOR

Özmen, Türkiye'ye döndüğünde serbest kalmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp elini öpmek istediğini söylemişti.

 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 11:18
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