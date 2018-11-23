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Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı dağını bastı!

Ermenistan, hazırladığı yeni banknotların ön yüzünde Türkiye sınırları içerisinde bulunan Ağrı Dağı’nın resmini kullandı.

23 Kasım 2018 Cuma 12:13
Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı dağını bastı!

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Ermenistan’ın Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra kullanmaya başladığı Ermenistan Tramı’nın (Dram) 25. yıldönümünü kutlamak için hazırlanan yeni banknotlar hafta başında Ermenistan Merkez Bankası'nda görücüye çıktı.

Ağrı Dağı’nın görselini kullandılar!

"Nuh Gemisi" adını taşıyan koleksiyonluk 500 dram da dolaşıma sokuldu. Kağıt paranın ön yüzünde Hz. Nuh'un Gemisi’nin kalıntılarının saklandığı sandık ile Eçmiadzin Katedrali, arka planda ise kutsal sayılan Ağrı Dağı (Ararat Dağı) bulunuyor.

Ermenistan yeni banknotların üzerine Ağrı Dağı’nı basarak Türkiye toprakları üzerindeki amacını bir kez daha göstermiş oldu.

3. grup para

Yeni banknotlar Ermenistan’ın son bağımsızlık sürecinde bastığı 3. grup paralar olacak. İlk banknotlar, Ermenistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden iki yıl sonra 22 Kasım 1993'te dolaşıma girmişti. İkinci banknot serisi ise 22 Kasım 2017'de yayınlandı.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 12:13
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  2. Ermenistan
  3. Ağrı dağı
  4. banknot
  5. para

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