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Ermeniler Türk bayrağını indirdi ülkücüler tekrar göndere çekti

Bosna Hersek-Ermenistan karşılaşması öncesi Ermenistan taraftarları Türk bayrağını indirdi.

24 Mart 2019 Pazar 15:55
Ermeniler Türk bayrağını indirdi ülkücüler tekrar göndere çekti

Bosna Hersek-Ermenistan karşılaşması öncesi Ermenistan taraftarları Türk bayrağını indirdi. Bunun üzerine Bosna Hersek’te yaşayan Türk gurbetçiler Türk bayrağını tekrar göndere çekti.


Saraybosna’da dün oynanan Bosna Hersek-Ermenistan karşılaşması öncesi Ermenistan taraftarlarının, kaldıkları oteldeki Türk bayrağını indirdiğini duyan Bosna Hersek’te yaşayan Türk gurbetçiler, Ermenistan taraftarlarının kaldığı otele gitti. Otel görevlileri ile görüşen Türk gurbetçiler, Türk bayrağının tekrar asılmasını talep etti. Otel görevlilerinden “Bugün asamayız ama yarın söz asacağız” cevabını alan Türk gurbetçiler, “Biz bu bayrağı bugün asacağız” karşılığını verdi. Türk gurbetçiler, otel görevlilerinin tüm itirazlarına rağmen Türk bayrağını tekrar göndere çekti.


Bayrağın asılması sırasında bir gurbetçi, “Bir insan anasız babasız yaşar ama vatansız yaşayamaz. Vatanımıza sahip çıkıyoruz. Nerede olursak olalım her zaman bu bayrak için ölmeye, şehit olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.


Türk bayrağının yeniden asılmasının ardından grup otelin önünden ayrıldı.


Bosna Hersek’te yaşanan bu olay sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Bayraksızlar bayraksızlar. Yere düşse bayrak sızlar. Nereden bilsin kıymetini, soysuz sopsuz bayraksızlar. Bayrağımızı indirenlere Aşık Sefai’nin sözleri ile seslenmek isterim. Yerine asan ülküdaşlarıma da rahmetli Başbuğ’un, ‘Ülkücüler, insanlık alemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır’ sözleri ile Rabbim onları korusun ve yüceltsin” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:55
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