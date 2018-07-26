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Ermeniler şaşırttı! "Yıllardır biri Türklerle korkutuyorlardı... Türkler Ruslardan çok daha iyi"

Rusya’nın Ermenistan’daki 102. askeri üssünün Panik köyünde gerçekleştirdiği tatbikat sonrası iki ülke arasındaki gerginlik had safhaya yükseldi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 17:42
Ermeniler şaşırttı! "Yıllardır biri Türklerle korkutuyorlardı... Türkler Ruslardan çok daha iyi"

Yeni Çağ Azerbaycan‘ın haberine göre, bu olaydan sonra kendilerini aşağılanmış hisseden Panikliler Rus askerlerinin bu azgınlığı için Ermenistan yönetiminin bir adım atmasını bekliyor. “Bağımsız ülke” görüntüsünü kaybeden Ermenistan’sa ne yapacağı konusunda kararsız.

ERMENİ POLİTİKACILAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Ermenistan’ın anti Rusya tutumlu politikacıları ve devlet adamları Kremlin’in derhal özür dilemesi gerektiğini düşünüyor. Rus askeri üssü oluşmuş durumun araştırılacağını ve izinsiz tatbikat yapan askerlerin cezalandırılacaklarını belitmekten başka bir adım atmış değil. Şu an Ermenistan medyasında ülke gündemini sarsan bu olayla ilgili farklı görüşler yazılıp çiziliyor.

Ermeni uzman, Küresel ve Bölgesel İşbirliği Araştırma Merkezi Başkanı Stepan Grigoryan, Rus askeri üssünün ülkedeki varlığını öngeren anlaşmanın yeniden incelenmesi gerektiğini düşünüyor. Grigoryan, Ermenistan hükümetinin ve şahsen Başbakan Nikol Paşinyan’ın bu konuyu Moskova’nın gündemine taşımasını ve Rusya’nın ülkedeki varlığının yerel yasalara uygun olmasını istiyor. Ermeni uzman, söz konusu olayla ilgili olarak 102. üssün yöneticilerinin görevden alınması gerektiğini vurguluyor. Ülkedeki birçok uzman Grigoryan’la aynı fikirde.

PANİKLİLER O GECEYİ ANLATTI

Rusya askerlerinin tatbikat yaparak korkuttuğu Panik köyünün 73 yaşındaki sakini Mkrtıç Bağdasaryan, şimdiye kadar hiç bu kadar aşağılanmış hissetmediğini söyledi:

“Rus askerlerinin bu azgın davranışları açıkça Ermeni halkının geleneklerine tükürmek demek. Hatta Avrupalı inkivizitörler bile Afrika, Amerika ve Avusturaliya’daki esirlerine böyle davranmıyorlardı. Rus askerler her zaman sarhoş, gittikleri heryerde kavga çıkarıyorlar”.

Köyün 65 yaşındaki sakini Anait Sarkisyan’sa, o gece tam uyumaya giderken yaşadığı olayları ağlayarak anlattı:

“Önce Türklerin Ermenistan’a saldırdığını ve bizi öldüreceklerini düşündüm. Böyle bir dehşeti Rus askerlerinin gerçekleştirdiğini, bizimle böyle oynadıklarını nereden bilecektim ki? Ruslar yıllardır bizi Türkiye ve Azerbaycan’la korkutuyorlar. Ama şimdi anladık ki, bizim güvenliğimizin Ruslar için hiçbir önemi yok. Köy sakinlerinin çoğu yaşlılar. Gençler işsizlik yüzünden köyü terk ettiler. Bu yaşlıları ve hastaları bu şekilde korkutmak barbarlık, vandallık!”

İsmini vermeyen diğer bir köy sakiniyse, bu yaşattıkları yüzünden 'Tanrı'nın Vladimir Putin’i ve ona itiraz edemeyen Nikol Paşinyan’ı cezalandıracağını söyledi:

“Bu olayın temel suçlusu Rusya’nın paspasına dönüşmüş hükümetimiz. Ruslar Ermenistan’da her istediğini yapabilme imkanına sahip. Hatırlarsanız Permyakiv isimli Rus asker Gümrü’de bir aileyi kurşuna dizmişti. Ama bizim hükümetimizin onu yargılamaya bile gücü yetmedi, Permyakiv Rusya’ya iade edildi. Ruslar onu serbest bırakacak, o da elini kolunu sallaya sallaya gezebilecek. Rus askerleri birkaç kez Gümrü’de ve Erivan’da vatandaşları dövdüler, kadınları taciz ettiler, ülkenin sahibi gibi davrandılar. Böyle bir bağımsızlık bizim neyimize? Türkler, kutsal hiçbir şeyi olmayan bu Ruslardan çok daha iyi.”

NE OLMUŞTU?

Ermenistan’ın Gümrü kentinde bulunan Rusya’nın 102. üssünün askerleri 17 Temmuz’da Panik köyünde yerel halka haber vermeden tatbikat düzenledi. Tatbikat sırasında sürekli ateş açılması sakinleri korkuttu. Olayın ertesi günü 102. üssün yöneticileri köy halkından özür diledi. Üssün Komutanlarından Vladimir Yelkanov’sa Ermenistan’ın Savunma Bakanı Tonoyan’la görüşerek bu tatbikatın önceden planlandlğını ve yerel hükümete haber verildiğini beyan etti.

Kaynak: Yeniçağ.az

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 17:42
  1. Ermenistan
  2. Rusya
  3. Rusya’nın Ermenistan’daki 102. askeri üssü
  4. Panik köyü
  5. Stepan Grigoryan
  6. Başbakan Nikol Paşinyan
  7. Rus askerleri

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