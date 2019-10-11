Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı açıklaması Türkiye Ermeni Patrikliği, TSK'nın Suriye'deki terör gruplarına yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na dair açıklama yaptı.

Türkiye Ermeni Patrikliği, "Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz." açıklaması yaptı. Ayrnıtılar gelecek...

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