Ermeni lider Nikol Paşinyan kimdir?

Nikol Paşinyan kimdir?

Nikol Vovayi Paşinyan Ermeni siyasetçi, eski gazeteci ve editör. 8 Mayıs 2018'de Ermenistan başbakanı olarak göreve başlamıştır. 16 Ekim 2018'de görevinden istifa etmiştir. Son seçimlerde tekrar Başbakan seçilmiştir.

Ermenistan'ın en çok satan günlük liberal gazetesi Haykakan Zhamanak'ın editörlüğünü yapan Paşinyan 1999'dan bu yana hem eski Ermeni lider sarkizyan’a hem diğer devlet yetkililerine sürekli hakaret ediyordu. Yani Azerbaycan konusundaki gözü dönmüşlüğü yeni değildi, karakteristik sorunuydu.

2000 yılında Haykakan Zhamanak'ın baş editörü iken, Ettiği hakaretler, asılsız iddialar sebebiyle ülkesinde dava açıldı, suçlu bulundu.

Bunların yanı sıra Ermenistan’ın ilk cumhurbaşkanı olan Levon Ter-Petrosyan 2008 yılında seçime girmişti ama seçimi kaybetmişti, taraftarları hemen itiraz etti. Hile yapıldığını iddia ederek ortalığı birbirine kattı. Yüzlerce kişi gözaltına alındı. Çıkan çatışmalarda 11 kişi hayatını kaybetti. Olaylar bastırıldıktan sonra bu kez soruşturma başlatıldı. Ermeni polisinin elde ettiği istihbarata göre görüldü ki olayları kışkırtan ve öncülük eden Nikol Paşinyandı. Cinayet ve yanlış yönlendirmelerden dolayı toplumun huzurunu bozmaktan suçlu bulundu. Ama Paşinyan teslim olmak yerine kaçmayı tercih etti. Mayıs 2011’de saklandığı yerden kıs kıvrak yakalanarak cezaevine konuldu. İki yıl sonra Paşinyan, birçok siyasi tutukluya af kararı çıkarılmasıyla serbest bırakıldı.

Eski Ermenistan Cumhurbaşlanı Levon Ter-Petrosyan liderliğindeki muhalefet hareketi olan Ermeni Ulusal Kongresi'nin önde gelen üyelerinden biriydi. 6 Mayıs 2012'de Ermenistan Ulusal Meclisi'ne seçildi. Nikol Paşinyan Başbakan Serj Sarkisyan ve hükümetini istifaya zorlayan 2018 Ermenistan protestolarının lideri oldu. Paşinyan, 1 Mayıs 2018'de yapılan ilk oylamada başbakan seçilemedi ancak 8 Mayıs'ta ikinci oylamada Ermenistan Başbakanı seçildi.

Dağlık Karabağ sorunu meselesinde, Paşinyan sürekli olarak “Ermeni politik düşüncesine egemen olan Dağlık Karabağ'ın aynı sert tutumuna” bağlı kalmaktadır.