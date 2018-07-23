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Ermeni bakan iyi salladı: Bu silahlar Ruslarda bile yok

Rusya ile Ermenistan arasında imzalanan 200 milyon dolarlık kredi anlaşması kapsamında Ermenistan’a yapılan silah teslimatlarının tamamlandığı açıklandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:20
Ermeni bakan iyi salladı: Bu silahlar Ruslarda bile yok

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, konuyla ilgili basın açıklamasında, “Modern silahlar teslim edildi. Rus ordusunda dahi bu tür silahların bulunmadığı ihtimalini dışlamıyorum” diye konuştu.

Rusya ile Ermenistan arasındaki dostane ilişkilerin birçok anlaşmayla ile pekiştirildiğini söyleyen Tonoyan, gereklilik halinde bazı maddelerin gözden geçirilebileceğini de sözlerine ekledi.

Rusya’nın Ermenistan’a Rus menşeili silahların satışı için 200 milyon dolarlık devlet ihracat kredisi sağlama anlaşması Haziran 2015’te imzalanmıştı. 24 Ekim 2017’de imzalanan 100 milyon dolarlık yeni anlaşmasının da askeri ürün sevkiyatlarının finanse edilmesi için kullanılacak.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:20
  1. Ermenistan
  2. silah
  3. açıklama

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