Ermeni ateşi altında bayram geçirdiler!

Mazlum coğrafyalarda Kurban Bayramı heyecanı yaşanırken insani yardım vakfı İHH, Azerbaycan Ermenistan sınır hattında bulunan Bala Caferli Köyü’ne ilk kez ulaştı. Bu yıl köyde kurban dağıtımı yapan İHH, maddi durumu elverişsiz olan yaklaşık 40 hanede kurban eti götürdü. Yeni Şafak, kurban dağıtan ekiplerle birlikte sıcak bölgeye gitti. Sık sık Ermeni güvenlik güçlerinin taciz atışlarına maruz kalan Bala Caferli Köyü’nün girişinde güvenlik güçleri araç araması yapıyor. Kontrollü geçişlerin sağlandığı bölgede, Ermenistan ile Azeri köylerinin arasında ise yalnızca 7 metrelik mesafe bulunuyor.

Ermenistan’ın hukuksuz bir şekilde işgal ettiği bölge, 2 Ağustos 2014 tarihinde hain saldırıyla karşı karşıya kalmıştı.

Adım adım izlendik

Bir bölgede Azeri güvenlik güçleri sınır hattını pür dikkat izlerken, hemen 7 metre karşıda ise Ermeni çeteleri Azeri soydaşlarımızı izliyor. Bölgeye giriş yaptığımız andan itibaren Ermeni güvenlik güçlerince an be dürbünle izlendik.

İşgal edip duvar ördü

Bölgede 2014’te yaşanan en kanlı gün başta olmak üzere sıcak temasın sağlandığı her anın izlerini görmek mümkün. Ermenistan’ın işgal ettiği köylerin sınır hattına duvar örmesi dikkat çekiyor. 2011 yılında İsa Almazov isimli bir vatandaş Ermenilerin düzenlediği saldırı sırasında şehit düştü. O dönem hamile olan Saadet Almazov, ikiz kız çocuğu dünyaya getirdi. İsa Almazov, ikizlerini kucağına alamadan şehit oldu. Eşini kaybettiği Bala Caferli Köyü’nde ikizlerini büyüten Saadet Almazov, Yeni Şafak’a konuştu.

Bayramı buruk geçirdik

Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklarının çok mutlu olduğunu söyleyen Almazov, “Her bayram olduğu gibi bu bayram da çocuklarım için aslında buruk. Çünkü onlar babalarını hiç tanımadan kaybetti. Böyle olsa bile onlar bayramın güzel yanını keşfediyor ve çocuk olmanın verdiği güzellikle her daim mutlu olacak bir sebep buluyorlar. Ben de onların mutlu olduğunu görerek yaşamımı sürdürüyorum” dedi.

Saldırı tehdidi altındayız

Almazov, kurban eti yardımları için teşekkür etti. 1992 yılında yine Ermenilerle yaşanan çatışma sırasında evine top mermisi düşen Sevil Nehieva, “Saldırı sırasında o güzel evimiz zarar gördü. Duvarda oluşan çatlaklar nedeniyle evde oturamadık. Bahçeye tek göz bir oda yaptık, burada 4 kişi yaşıyoruz. Ermeniler daha geçen gün ateş yaktılar. Her an saldırı tehdidi altında yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Topraklarımızı terk etmeyeceğiz

1996’da eşi şehit düşen Aslı Mustafova, “Hemen her gün Ermeniler silah ateşliyor. Bazen insanlarımız bazen de hayvanlarımız yaralanıyor” dedi. Yardım ve destekler için teşekkür eden Mustafova, “Topraklarımızı terk etmeyeceğiz. İşgal eden onlar, öldüren yine onlar. Ama kazanan onlar olmayacak” ifadelerini kullandı. Ermenistan’ın hukuksuz bir şekilde işgal ettiği bölge, 2 Ağustos 2014 tarihinde hain saldırıyla karşı karşıya kalmıştı. Sınır köylerine yönelik saldırılarda 9 Azerbaycan askeri şehit düşmüş, 5’i ise yaralanmıştı. Çatışma, iki ülke arasında ateşkesin imzalandığı 1994 yılından bu yana yaşanan en kanlı çatışmalardan biriydi. (Yeni Şafak)