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Spor Erman Toroğlu'ndan ilginç yorum: Nasıl bir kalça o
Spor

Erman Toroğlu'ndan ilginç yorum: Nasıl bir kalça o

Trabzonspor'un Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumlayan Erman Toroğlu, bir pozisyonu yorumlarken 'nasıl bir kalça o' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 00:58:00 -

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Karşılaşmanın ardından A Spor ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Erman Toroğlu, Nwakaeme için övgü dolu ifadeler kullandı.

"Normal bir insan değil"

Erman Toroğlu yaptığı yorumda, "Rakip savunmanın ayağı kürek gibi olsa bile alamazsın. Direkt kalçayı dayıyor. O nasıl bir kalça? Ayağını soktuğun anda tersen geçiyor rakibi. Visca'ya attırdığı golde 5 kişiyi geçti. Normal bir insan değil." ifadelerini kullandı.

 

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