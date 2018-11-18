Erman Toroğlu Türkiye İsveç maçını Aspor'da yorumladı.

''Lucescu gitsin diyen çok adam var''

Milli Takımın başında Yerli Teknik direktör olması gerektiğini söyleyen Erman Toroğlu, "Türkiye yenilsin, Lucescu gitsin diyen çok adam var. Türkiye'de Lucescu'nun yaptığından çok iyisini yapacak çok teknik adam var.." dedi.

Erman Toroğlu, "Türk Milli takımında yabancı hoca geliyor, tercüman ile anlatıyor. Tercüman devreye girdi mi sakat. Benim söylediğimi çevirip, futbolcuya söyleyemez. Düşünce aktarımı çok farklı. Yabancı futbolcu vücut dilinde hareketli bir şeyler anlatıyor, tercüman bunu sakin çeviriyor. Olmaz! Yerli teknik adamın konuşmasıyla yabancı teknik adamın konuşması farklı.

''Federasyon iyi değil''

Ticarette dolar - euro yapmayalım diyoruz, milli takım antrenörü yabancı. Türk Milli takım antrenörüne de Türk parası ver. Federasyon iyi değil. " dedi.