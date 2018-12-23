Yorumcu Erman Toroğlu: Beşiktaş'ın bu hale geldiğinin hesabını Fikret Orman'dan soracaksınız

Süper Lig 17. haftasında Kasımapaşa, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. Erman Toroğlu maçın ardından A Spor'da Fikret Orman'ı sert sözlerle eleştirdi.

4. gole kimse aldanmasın. Bu maç 7-8 olurdu. Biz bu hale neden geldik diye sormayacaksınız. Geminin başında Fikret Orman var. Beşiktaş daha kötü gidecek. Daha iyi gitmeyecek. Ben bunları 2 sene önceden söylüyordum. Şimdi herkes konuşur. Konuşun şimdi. Beşiktaş'ın bu hale geldiğinin hesabını Fikret Orman'dan soracaksınız.

Şimdi iş işten geçti. Yazık oldu. Biraz karamsar konuşuyorum ama durum böyle. Beşiktaş'ta kadro olarak da bir şekil yok. Oyuncuları sürekli farklı mevkilerde görüyoruz.