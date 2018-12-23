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Yorumcu Erman Toroğlu: Beşiktaş'ın bu hale geldiğinin hesabını Fikret Orman'dan soracaksınız

Eski hakemlerden ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Kasımpaşa deplasmanında 4-1 yenildiği maçın ardından başkan Fikret Orman'a sert eleştirilerde bulundu.

23 Aralık 2018 Pazar 02:06
Yorumcu Erman Toroğlu: Beşiktaş'ın bu hale geldiğinin hesabını Fikret Orman'dan soracaksınız

Süper Lig 17. haftasında Kasımapaşa, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. Erman Toroğlu maçın ardından A Spor'da Fikret Orman'ı sert sözlerle eleştirdi.

"Hesabını Fikret Orman'dan soracaksınız''

4. gole kimse aldanmasın. Bu maç 7-8 olurdu. Biz bu hale neden geldik diye sormayacaksınız. Geminin başında Fikret Orman var. Beşiktaş daha kötü gidecek. Daha iyi gitmeyecek. Ben bunları 2 sene önceden söylüyordum. Şimdi herkes konuşur. Konuşun şimdi. Beşiktaş'ın bu hale geldiğinin hesabını Fikret Orman'dan soracaksınız.

Şimdi iş işten geçti. Yazık oldu. Biraz karamsar konuşuyorum ama durum böyle. Beşiktaş'ta kadro olarak da bir şekil yok. Oyuncuları sürekli farklı mevkilerde görüyoruz.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 02:06
  1. Erman Toroğlu
  2. Fikret Orman
  3. Beşiktaş
  4. Kasımpaşa

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