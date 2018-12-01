Erkunt Traktör'e "Asya Pasifik Kadın Girişimci" ödülü

İSTANBUL (AA) - Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, Asya Pasifik Kadın Girişimci ödülüne layık görüldü.

Erkunt Traktör açıklamasına göre, 23-24 Kasım tarihleri arasında 2'ncisi düzenlenen Asya Pasifik Zirvesi’nde, Asya Pasifik Kadın Girişimci ödülüne Birincil Üye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından aday gösterilen Zeynep Erkunt Armağan, 30 ülkenin kadın girişimcileri arasında öne çıkarak bu anlamlı ödülün sahibi oldu.

Asya Pasifik Kadın Girişimci Ödülü, Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu'nun (CACCI) Kadın Girişimci Konseyi'nin (CWEC) bir projesidir. Ödül, Asya-Pasifik bölgelerinde mükemmel kadın girişimcileri tanımayı ve tanıtmayı amaçlamakta olup, sadece kendi işlerinde başarılı olmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi ülkelerinin iyiliği için kurumsal sosyal sorumluluğu da ön plana taşımaktadır. CACCI tarafından her iki yılda bir CACCI Konferansı ile birlikte verilen ödül, CACCI Birincil Üyesi tarafından aday gösterilen kadın girişimcilere açıktır.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeynep Erkunt Armağan, şunları kaydetti: