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Erkunt Traktör'e "Asya Pasifik Kadın Girişimci" ödülü

23-24 Kasım'da 2'ncisi düzenlenen Asya Pasifik Zirvesi’nde, Asya Pasifik Kadın Girişimci ödülüne Birincil Üye TOBB tarafından aday gösterilen Zeynep Erkunt Armağan, 30 ülkenin kadın girişimcileri arasında öne çıkarak bu anlamlı ödülün sahibi oldu

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:19
Erkunt Traktör'e "Asya Pasifik Kadın Girişimci" ödülü

İSTANBUL (AA) - Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, Asya Pasifik Kadın Girişimci ödülüne layık görüldü.

Erkunt Traktör açıklamasına göre, 23-24 Kasım tarihleri arasında 2'ncisi düzenlenen Asya Pasifik Zirvesi’nde, Asya Pasifik Kadın Girişimci ödülüne Birincil Üye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından aday gösterilen Zeynep Erkunt Armağan, 30 ülkenin kadın girişimcileri arasında öne çıkarak bu anlamlı ödülün sahibi oldu.

Asya Pasifik Kadın Girişimci Ödülü, Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu'nun (CACCI) Kadın Girişimci Konseyi'nin (CWEC) bir projesidir. Ödül, Asya-Pasifik bölgelerinde mükemmel kadın girişimcileri tanımayı ve tanıtmayı amaçlamakta olup, sadece kendi işlerinde başarılı olmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi ülkelerinin iyiliği için kurumsal sosyal sorumluluğu da ön plana taşımaktadır. CACCI tarafından her iki yılda bir CACCI Konferansı ile birlikte verilen ödül, CACCI Birincil Üyesi tarafından aday gösterilen kadın girişimcilere açıktır.

Asya Pasifik bölgesi ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 2009 yılında Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu’na üye olan TOBB’un ev sahipliği yaptığı bu zirvede ödül alan Erkunt - Armağan, TOBB Makine Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı, TOBB Otomotiv Sektör Meclis Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesidir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeynep Erkunt Armağan, şunları kaydetti:

“İyi bir yönetici/girişimci olmak tek başına yeterli olmaz. Bildiklerimizi ve gördüklerimizi aktarmalı ve kadınlarımıza, gençlerimize, girişimcilerimize ve öğrencilerimize yürüyecekleri yeni yollar açmalıyız. Pes etmemeleri, çok ama çok çalışmaları gerektiğini anlatmalıyız, karşılarına çıkan engelleri bir bir aşarken geri dönüp baktığında yalnız kendisine değil, ailesine, şirketine, sektörüne ve milletine faydalı bir insan olabildiğini görmeli. Tüm çalışmalarımda bu noktaya dikkat ettim ve ilham olduğum herkese inandıklarının arkasından gitmelerini tavsiye ettim.Bugün bu ödülü sadece kendi adıma değil, şirketimde ve katkıda bulunmaya çalıştığım tüm organizasyonlarda benimle birlikte çalışan takım arkadaşlarım ve dünyada başarılı çalışmaları ile örnek yaratan tüm kadın girişimciler adına alıyor, başta başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere beni bu ödüle aday gösteren Birliğimize ve ödüle layık bulan uluslararası CACCI jürisine teşekkürlerimi sunuyorum."
Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 13:19
  1. Erkunt Trakttör

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