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Erkunt Traktör, Agroexpo Euresia'da yeni modeller sunacak

Erkunt Traktör, 7-10 Şubat’ta gerçekleştirilecek Agroexpo Euresia Fuarı’nda yeni modellerini görücüye çıkaracak

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:40
Erkunt Traktör, Agroexpo Euresia'da yeni modeller sunacak

İSTANBUL (AA) – İzmir’de gerçekleştirilecek Agroexpo Euresia Fuarı’nda yeni modellerini sergileyecek olan Erkunt Traktör, 2019 yılı sezonuna Egeli çiftçilerle birlikte başlayacak.

Erkunt Taktör açıklamasına göre, şirket 7-10 Şubat’ta gerçekleştirilecek Agroexpo Euresia Fuarı’nda yeni modellerini görücüye çıkaracak.

Türkiye’de yerli tasarım traktörleriyle sektörün en hızlı büyüyen firmalarından biri olan Erkunt, 2019 yılında da pazara sunduğu yeni ürünlerini, çiftçilerden gelen öneri ve talepleri değerlendirerek üretmeye devam edecek.

Türkiye pazarına 2003 yılında giren ve Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü 2004 yılında hattından indiren firma, kısa süre içinde bu rekabetçi pazarda 3. sıraya yükselme başarısının sırrını "çiftçiyi dinlemek " olarak özetliyor.


- “Kısmet 58E ve Meyveci traktörleriyle yine fuarın gözdesi olmayı hedefliyoruz”


Açıklamada görüşlerine yer verilen Erkunt Genel Müdürü Tolga Saylan, 150’ye yakın ürün yelpazesine bakıldığında her ürünü kullanıcı için tasarlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Saylan, Türkiye pazarına ve ihracatta hedef ülkelere uygun olarak model sayılarını artırdıklarını belirterek, "Kendimizi hep çiftçi olarak gördük ve onların yaşamını deneyimlemeye, söylediklerini anlamaya çalıştık. Diğer taraftan teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Türkiye pazarına ve ihracatta hedef ülkelere uygun olarak model sayılarımızı artırdık. Ülkemizin coğrafi koşullarına uygun olmayan, çok pahalı ve giderleri çok yüksek traktör üretmek yerine, teknolojiyi ihtiyaca göre tasarladık. Ege’de bunun yaşayan örneğini görebiliriz; Meyveci ve yeni Kısmet Ailesi, bölge çiftçisinin talepleri doğrultusunda tasarlandı ve bugün baktığımızda, bu traktörler Egeli çiftçinin en çok tercih ettiği ürünlerimizin başında geliyor." ifadelerini kullandı.


- "Yüksek performansa sahip yeni ürünler"

Fuar süresince sergilenecek olan modellerden bahseden Saylan, şunları kaydetti:

"Egeli çiftçilerin gözdesi olan Kısmet 58 E, yüksek performansıyla öne çıkarken yakıt cimriliği ile de çiftçilerin cebini düşünüyor. Sahip olduğu yüksek manevra kabiliyeti sayesinde hem tarlada hem de meyve bahçelerinde çiftçiye kolaylık sağlayan ürün, yurt dışında da yoğun talep görüyor. Ege’de hemen hemen çoğu meyve bahçesinin vazgeçilmezi arasında gösterilen Erkunt Meyveci traktörler, yüksek manevra kabiliyeti ve şık tasarımlarıyla Egeli çiftçilerin kalbini çalmayı başarmış ve çiftçiler arasında “olmazsa olmaz” kanaatinin doğmasına sebep olmuştur. Çiftçilerle sıkı sıkıya bağ kurmuş olan bu modellerin yanı sıra 2019 yılının ilk fuarında yine Ege’nin uğuruna inanarak yeni tarla tipi ürünler sunacağız.

Nimet 75E, E+ Serisi, güçlendirilmiş motor gücü ile yeni Servet 80 Lüks, E ve E+ Serisi ile Servet 85 aynı serilerde çiftçilerimizle buluşacak. E serileri yeni ürünlerde, 12 ileri 12 geri ve opsiyonel olarak sunulan 24 ileri 24 geri vites seçeneği, Lüks serilerinde ise debriyaja basmanıza gerek duymadan kademe vites geçişini sağlayan PowerShift Hi-Lo şanzıman, standart olarak sunulan 4 hidrolik çıkış ve daha sayamadığım birçok özellik bulunmaktadır. Hem yeni ürünlerimizi hem de bağ-bahçe ve seracılıkta en çok tercih edilen ürünlerimizi yakından incelemek ve görüşleri ile Ar-Ge çalışmalarımıza destek olmak isteyen çiftçilerimizi standımıza davet ediyor, traktör alacak çiftçilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 11:40
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