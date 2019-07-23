Erkon 23 Temmuz etkinliklerinde

Erzurum Kongresinin 100. Yılı münasebetiyle Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklere davet edilen Erkon ( Erzurumlular Konfederasyonu), etkinliklere Erkon Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu, Federasyon başkanları ve 41 dernekle katılım sağladı.

Etkinlikler çerçevesinde yerel basınla da bir araya gelen Erkon Kurucular Kurulu ve Yönetim kurulu üyeleri, Erkon’un bugüne kadar olan faaliyetlerinden bahsederek, ileride yapılacak olan projeler hakkında Erzurum basınına bilgilendirme bulundu.

Konuşmasına Erzurum Kongresinin 100. Yılını kutlayarak başlayan Erkon Kurucu Başkanı Ali Murat Alatepe; “Kim Erzurum’a bir faydada bulunduysa onlara minnet duyuyor ve dua etmek istiyorum. Bizlerde yıllardır bu noktadayız. Bizlere yıllar önce bir üyelik formu getirmişlerdi. Derneğe üye olmadan hizmet edemez miyim? Diye sormuştum. Ve o gün bir söz verdim. Ben üyesi olmasam da, gücümün yettiği kadar ve herkesten çok çalışacağım dedim. Böyle başladık. Bu güne kadar 11-12 program yaptık. Bunlardan biri olan “Adını Memlekete Yaz” programı kapsamında Erzurumspor kulübüne 1.6 milyonluk bir destek aldık. Sistemi de çok güzel kurmuştuk. Toplanan destekler direkt olarak Erzurumspor’un hesabına geçti.

Erkon’un ilk oluşturmak istediğimiz ismi Erzurumlular Cemiyetiydi. Kurucu başkanlarımızdan Mustafa Macit beyefendi, konfederasyon fikrini önerdi. Hızlı bir şekilde federasyonlarımızı kurduk. Ardından Erkon kısa sürede vücut buldu. Tarih 11.11.2018’i gösterdiğinde gerçekleştirdiğimiz büyük bir organizasyonla Erkon’un tanıtımı gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktada, gurbette yaşayan hemşerilerimizin siyasilerimizi, siyasilerimizin de Erzurumlu vatandaşlarımızı tanıması noktasında iyi bir bağlantı haline geldik.

Erzurum Milletvekilimiz sayın Recep Akdağ’a Ankara Erzurumlular Federasyonunun, Bursa Milletvekilimiz Efkan Ala beyefendiye de Bursa Erzurumlular Federasyonunun bu konfederasyon çatısı altında olması gerektiğini ilettik ve bu konu ile alakalı öncü olmaları için ricada bulunduk.Bizler ırk mezhep ve herhangi bir ayrım yapmadan Erzurumlulara yardımcı olmaya çalışıyoruz. 11. aydaki kongremizde tekrar başkan seçilirsem yüzde 50 daha fazla performans ile çalışacağım. Bunun sözünü veriyorum.

Önceki programda da bu misali verdim. Müceldili Konağı’nın önünde tek başıma çıksam, bağırsam, bir şeyler anlatmaya çalışsam, garsonlar ne yapıyorsun diye engeller. Ama toplu ve birliktelik içerisinde bir şeyler yaparsak kimse bir şey yapamaz. Sesimizi duyurabiliriz. Bundan sebep; bir olmamız lazım. Birlik olmamız lazım. Şu sözü veriyorum. Erzurum, dışarıda kimseyi bırakmayan, her düşünceye kapı açan, birinci görevi ve önceliği Erzurum olan bir konfederasyon olarak yoluna devam edecek.

Erkon’un bir bacağı eksik olursa olmaz. Erzurum’da yüzlerce sivil toplum kuruluşu var. Erzurumlu sivil toplum kuruluşları ile Erkon kontakt halinde olması lazım. Bunu da sağlayacağız.

Ayrıca muhakkak suretle Erzurum mezalimi hakkında bir konferans düzenlemekte bizim boynumuzun borcudur. Unutulmaması için elimizden ne gelirse yapacağız.

Bizim derdimiz, Türkiye’nin neresinden olursa olsun İstanbul’a bir Erzurum’lu gelince, muhatabı Erzurumlular Konfederasyonu olsun istiyoruz. Nereye gitsem karmaşasının son bulmasını istiyoruz.

Yine görevlerimizden biri göçün önlenmesi. Bu konuda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mehmet Sekmen’i tebrik ediyorum. Erzurum’da kent meydanlarına bakınca, yerli yabancı turistleri görünce gurur duyuyoruz. Ayrıca, doğalgazın ucuzlaması içinde gayret ve çalışmalar içerisinde olacağız.

Konuşmama son verirken şunu belirtmek istiyorum; bir olursak güçlü oluruz. Erkon benim belediye başkanlığımdan önce kurulmuş bir konfederasyondur. Erkon’un hiçbir eksiği kalmadı. Siyaseten üst düzey bürokratımız kalmadı. Dikkate alınmıyoruz. Ve bu benim zoruma gidiyor. Erzurum’un bir yerleri sallaması lazım. Bunu da biz sağlayacağız.” dedi.

Gazetecilerin soru cevapları ile devam eden progam, plaket ve hediye takdimi ile son buldu.