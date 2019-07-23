Erkilet Bulvarı’nda asfaltlama yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erkilet Bulvarı’nda asfaltlama çalışması yapılacak. Çalışmaların yapılacağı saatlerde trafik bir şeritten kontrollü olarak verilecek.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli bulvarlarından olan Erkilet Bulvarı’nı yeniliyor. 24 Temmuz Çarşamba günü Erkilet Bulvarı’nın İtfaiye Kavşağı ile Huzurevi Kavşağı arasında asfaltlama çalışmalarına başlanacak ve çalışmalar iki gün sürecek. Çalışmalar süresince iki şeritli olan yolun tek şeridinden trafiğe ayrılacak. Erkilet Bulvarı’nı kullanacak olan sürücülerin iki gün boyunca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.