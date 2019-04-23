Erkenek tünelinde kaza
Malatya-Adıyaman Karayolu üzerinde bulunan Erkenek tünelinde yaşanan kazada maddi hasar oluştu.23 Nisan 2019 Salı 20:55
Malatya-Adıyaman Karayolu üzerinde bulunan Erkenek tünelinde yaşanan kazada maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Malatya Adıyaman yolu Erkenek Tüneli içerisinde H.B yönetimindeki 38 TP 608 plakalı araç seyir halindeyken aynı istikamette seyreden A.Ç yönetimindeki 23 K 1702 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken her iki araçta damaddi hasar meydana geldi.
Tünelde trafik bir süre kontrollü şekilde verilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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